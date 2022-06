Ukraine-Krieg «Kunst für den Frieden»: Guntershauser Malerin organisiert zweitägige Benefizausstellung in Aadorf Galya Stauffacher ist eine Guntershauser Künstlerin mit ukrainischen Wurzeln. Um den Menschen in ihrem kriegsgebeutelten Herkunftsland zu helfen, organisiert sie im Aadorfer Hänkiturm eine zweitägige Benefizveranstaltung mit Kunst, Musik und Kulinarik.

Galya Stauffacher bei der Arbeit. Bild: PD

Auch bald vier Monate nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist der Krieg in aller Munde. Auch in der Schweiz ist die Solidarität mit dem kriegsgebeutelten Land nach wie vor gross.

Dass sich hier auch Menschen mit ukrainischen Wurzeln engagieren, liegt auf der Hand. So ist die Guntershauserin Galya Stauffacher als Dolmetscherin für die Gemeinde tätig. «Seit Kriegsbeginn unterstütze ich bereits viele Hilfsprojekte», schrieb die Künstlerin zudem jüngst in unserer Zeitung. «Der Krieg dauert leider nun schon viel zu lange, und die Situation, vor allem in den zerstörten Gebieten, wird immer prekärer. Hilfe ist also weiterhin nötig.»

Als passionierte Malerin habe sie sich deshalb entschlossen, der notleidenden ukrainischen Bevölkerung mit einer Ausstellung zu helfen. Indes will Galya Stauffacher nicht bloss ihre eigenen Bilder verkaufen. Vielmehr hat sie einen Anlass auf die Beine gestellt, der am Freitag, 17. Juni, und am Samstag, 18. Juni, im Aadorfer Hänkiturm ein reichhaltiges Programm mit allerlei Bezügen zur Ukraine bietet.

Zwei Tage im Hänkiturm Die Benefizausstellung «Kunst für den Frieden» findet im Aadorfer Hänkiturm im Sulzerhof 7 statt. Am Freitag, 17. Juni, dauert sie von 18 bis 22 Uhr, am Samstag, 18. Juni, von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind ausdrücklich erbeten. Informationen zu Galya Stauffacher finden sich online. (kuo)

Kunstschaffende aus der Region

Im Zentrum der zweitägigen Ausstellung mit dem Titel «Kunst für den Frieden» stehen die Werke von Stauffacher sowie unter anderem von weiteren regionalen Künstlerin wie Armin Meier, Ester Toedtli, Björn Bless, Colette Prautois und Fabian Zwicker. Selbstredend können Interessierte deren Werke erwerben, besondere Einzelstücke gelangen zudem in eine Versteigerung.

«Schwerpunkt meiner Bilder ist die sakrale Ge­o­met­rie, die feinen Details und der Glow-Effekt», erklärt die Guntershauserin Galya Stauffacher. Bild: PD

«Der Erlös aus beiden Ausstellungstagen kommt einem kleinen privaten Hilfsprojekt zugute, dieses versorgt die Alten und Schwachen rund um Kiew mit Lebensmitteln und Medizin», schreibt Galya Stauffacher zum Zweck des zweitägigen Anlasses.

Wird der «Kunstteil» also von lokalen Künstlerinnen und Künstlern bestritten, stehen Rahmenprogramm und Kulinarik fast ganz im Zeichen der Ukraine. Begleitet wird der Anlass musikalisch von der Frauenfelder Pianistin Martina Frank und einem ukrainischen Chor. Der Apéro ist «zubereitet von unseren ukrainischen Gästen», wie es Galya Stauffacher formuliert.