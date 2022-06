TV-Dreh Reto Scherrer und Hausi Leutenegger machen gemeinsame Sache Für die Sendung «Achtung, Reto, los!» muss Moderator Reto Scherrer gemeinsam mit Hausi Leutenegger eine Herausforderung meistern. Worum es sich dabei genau handelt, erfährt das Publikum noch nicht.

Reto Scherrer und Hausi Leutenegger in der Küche des Restaurants «Krone» in Balterswil. Bild: PD / Philippe Rossier

Beide sind berühmt, beide kommen aus dem Thurgau – jetzt spannen sie zusammen. Moderator Reto Scherrer und Unternehmer Hausi Leutenegger standen am Mittwoch in Balterswil gemeinsam in der Küche des Gasthofs Krone. Sie drehten für Scherrers Sendung «Achtung, Reto, los!», die seit Ende April auf Blick TV zu sehen ist. Darin führt der Moderator mit prominenten Gästen Gespräche, während er eine Herausforderung meistern muss. So hat er schon mit Gölä Bäume gefällt und mit Francine Jordi Abfall gesammelt. Welche Aufgabe er mit Hausi Leutenegger bewältigt, erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer erst, wenn die Episode ausgestrahlt wird. «Das wird wahrscheinlich Ende Juli, Anfang August der Fall sein», sagt Daniel Riedel, Mediensprecher der Blick-Gruppe.

Bobfahren oder Teller waschen?

Eine Ahnung davon, worum es sich bei der mysteriösen Herausforderung handeln könnte, gibt ein Bild vom Dreh. Scherrer und Leutenegger haben sich Schürzen umgebunden, der Millionär hält einen Teller in der Hand. Eine Anspielung auf die Tellerwäscher-Karriere von Hausi Leutenegger? Auch Reto Scherrer sind Restaurantküchen nicht fremd: Bis vor vier Jahren führten seine Eltern das Restaurant Reben in Weinfelden, er selbst hat 1995 das Wirtepatent gemacht. Falls es sich also um eine Aufgabe à la Tellerwaschen im Akkord gehandelt hat, dürften sich die beiden Thurgauer nicht schlecht geschlagen haben.

Beim Dreh kam der Spass auf jeden Fall nicht zu kurz, einem Facebook-Video von Reto Scherrer nach zu urteilen. Gemeinsam mit Hausi Leutenegger sitzt er vor der «Krone». Mit dem «berühmtesten Thurgauer» spricht er unter anderem über Bichelsee-Balterswil, wo Leutenegger aufgewachsen und mittlerweile Ehrenbürger ist. Mit am Tisch ist auch Erich Schärer, der wie Hausi Leutenegger Olympiagold im Bobfahren holte, allerdings acht Jahre später. «Wir sind gute Freunde. Er ist extra wegen mir gekommen», sagt Hausi Leutenegger. Ob Scherrer vielleicht doch eher eine Bobfahrt meistern musste, bei der Schärer involviert war? Das bleibt Spekulation. Und da Hausi Leutenegger seiner Heimatgemeinde noch keine Bobbahn gestiftet hat, scheint Tellerwaschen die plausiblere Option zu sein.