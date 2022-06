Tobel-Tägerschen Projekte, Beleuchtung und Feuerwerke: Die Gemeindeversammlung von Tobel-Tägerschen sorgte für einige Diskussionen 63 Stimmberechtigte trafen sich am Mittwochabend in der Sporthalle der Gemeinde Tobel-Tägerschen. Dabei sorgten einige Projekte für reichlich Gesprächsstoff.

Der Gemeinderat in der Turnhalle in Tobel. Bilder: Francesca Stemer

Kein einfaches Jahr für die Gemeinde Tobel-Tägerschen. So präsentierte Rolf Bosshard, Gemeindepräsident, an der Gemeindeversammlung vom Mittwochabend ein Jahresverlust von 171’528 Franken. Damit die Schulden nicht ansteigen, sei eine Steuererhöhung in Zukunft unerlässlich.

Rolf Bosshard, Gemeindepräsident. Bild: PD

Ein Stimmbürger meinte daraufhin, dass dies momentan schmerzhaft sei, es jedoch gut ist, dass das Turnhallenneubauprojekt realisiert werden konnte. Nachdem die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Jahresrechnung genehmigten, folgten von Mark Wildi, Vertretung Gemeinderat, einige Informationen betreffend die Primarschule.

So werden unter anderem Kinder aus der Ukraine, die in Tobel-Tägerschen oder Bettwiesen wohnen, in der Gemeinde beschult. Weiter steht nach den Sommerferien Schwimmunterricht auf dem Stundenplan der Schülerinnen und Schüler. Das Ziel ist es, dass diese in der fünften Klasse den Wasser-Sicherheits-Check absolvieren können.

Weiter behandelten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zwei Einbürgerungsanträge und wählten Fabienne Schnyder von Wartensee einstimmig in die Rechnungsprüfungskommission. Aus dem Gemeinderat wurde Martin Sträuli verabschiedet. Die vakante Stelle gilt es nun zu besetzen. Die Eingabefrist läuft noch bis am 2. August.

Martin Sträuli und Fabienne Schnyder von Wartensee.

Einige Problemzonen

Der Gemeindepräsident informierte daraufhin über abgeschlossene, anstehende und aktuelle Projekte. .Dabei sorgte vor allem das Hochwasserschutzprojekt für Diskussionen. Hier hätte eine bestehende Eindohlung des Thürnbachs vergrössert werden sollen. Weil sich Umweltschutzorganisationen gegen das Projekt stellten, kann dieses aus Sicht der Gemeinde nicht mehr weitergeführt werden.

Es folgten einige Wortmeldungen der Stimmberechtigten. Bosshard erklärt, dass der Standort nicht verlegt werden könne. Als die Diskussion zwischen einem Stimmbürger und dem Gemeindepräsidenten immer hitziger wurde, meldete sich eine Stimmbürgerin. Sie meinte, dass sie hier hinten nicht alles verstehe, sowie solle man diese Diskussion doch anderweitig weiterführen. Somit war dieses Traktandum fürs Erste geschlossen.

Bei der anschliessenden Fragerunde informierte ein Stimmbürger, dass er vor kurzem im Dunkeln nach Hause laufen musste. Die Strassenbeleuchtung, die mit Infrarotbewegungssensoren ausgestattet sind, hätten die Tendenz, Autos zu erkennen, bei Fussgängern sei das jedoch nicht immer der Fall. Weitere Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sagten, dass sie bereits eine ähnliche Erfahrung gemacht hätten. Auch der Gemeindepräsident merkte an, dass ihm dieses Problem bewusst sei. Es handle sich aber um die erste Version dieser Laternentechnik. Ein Gemeinderatsmitglied symbolisierte daraufhin augenzwinkernd, dass man einfach mit wedelnden Händen unter der Strassenbeleuchtung durchgehen solle.

Der Gemeindepräsident machte anschliessend noch auf die im kommenden Jahr stattfindende Gewerbeausstellung Lauchental sowie die Bundesfeier am 31. Juli aufmerksam. Daraufhin beschwerte sich ein Stimmbürger, dass er es eine Frechheit finde, dass man an diesem Datum kein eigenes Feuerwerk zünden dürfe. Weitere Stimmbürgerinnen und Stimmbürger erklärten daraufhin, dass man dies sehr wohl dürfe, einfach nur in einem spezifischen Bereich. Daraufhin meinte der Gemeindepräsident: «Ich denke, es wird nun Zeit für ein kühles Gläschen.» Darauf gab es keine Einwände.