Biken in der Kiesgrube in Tobel – diese Woche starten die Aufbauarbeiten

Wer eine sinnvolle, sportliche und spassige Ferienbeschäftigung für die ganze Familie sucht, der wird vom 23. Juli an, für zwei Wochen, in der Tobler Kiesgrube fündig. Aktuell sind die Macher des Bike-Parcours daran, die Route durch die Kieshügel zu planen: Am Freitag und Samstag erfolgt der Aufbau.