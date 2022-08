Telemedizin «Wir sind eigenständig und möchten das möglichst lange bleiben»: Wilen testet ein neues System für unabhängiges Wohnen im Alter Die Gemeinde Wilen möchte seinen Einwohnerinnen und Einwohnern ermöglichen, möglichst lange zu Hause wohnen zu können. Die Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung soll das möglich machen. Doch noch sind Fragen offen.

Mitinitiant Sopeye Wenger (links) besucht Margrith und Werner Beyeler, die das neue Notfallsystem getestet haben. Bild: Lara Wüest

In der Maisonettewohnung von Margrith und Werner Beyeler in Wil sieht es aus wie in einem kleinen Museum. Unzählige Bilder von Werner Beyeler hängen an den Wänden, sie zeugen von seinem langjährigen Schaffen als Künstler und Illustrator. Es ist das kleine Reich der Beyelers, hier fühlen sie sich wohl. Und hier möchten die 73-Jährige und der 76-Jährige wohnen bleiben, solange es ihre Gesundheit zulässt.

Als Sopeye Wenger, früherer Gemeinderat in Wilen und ein Freund des Ehepaars, ihnen von einem neuen Weg für das selbstständige Wohnen im Alter erzählte, war für die Beyelers klar: Da wollen sie mitmachen. Werner Beyeler sagt: «Wir sind sehr eigenständig. Und das möchten wir möglichst lange bleiben.» Für drei Monate nahmen die beiden an einem Pilotprojekt teil und statteten ihre Wohnung mit Bewegungssensoren aus.

Das Projekt, das von der Gemeinde Wilen lanciert wurde, startete im vergangenen Dezember und ist mittlerweile abgeschlossen. Zusammen mit Sopeye Wenger sitzt das Ehepaar Beyeler am Tisch in seinem Wohnzimmer und erzählt, was es vom neuen System hält.

Hochbetagt und trotzdem im eigenen Haus

Die Gemeinde Wilen hat sich vor einiger Zeit entschieden, ein neues Notfallsystem zu testen, mit dem betagte Menschen länger und sicher zu Hause wohnen können. Das System zeichnet zum Bespiel Stürze auf. Sechs Probanden aus Wilen und das Ehepaar Beyeler nahmen an dem sogenannten telemedizinischen Versuch teil. Bei der Telemedizin werden medizinische Leistungen über eine Distanz hinweg angeboten. Ärzte und Patienten nutzten dabei elektronische Hilfsmittel zur Übermittlung medizinischer Daten.

Sopeye Wenger, damals noch im Gemeinderat und für das Wohnen im Alter zuständig, sagt:

«Das neue Notfallsystem ist eigentlich die Weiterführung des medizinischen Notfallarmbandes.»

Doch es kann noch mehr: Im Gegensatz zu den Armbändern funktioniere das System auch, wenn jemand zum Beispiel in Ohnmacht falle und den Notfallknopf auf dem Armband nicht mehr drücken könne.

Sensoren statt Armband

Für das Pilotprojekt wurde die Wohnung der Beyelers mit vier Sensoren ausgestattet, die genau aufzeichneten, wie sich das Ehepaar in seiner Wohnung bewegte. Ein Sensor hing bei der Eingangstür, ein zweiter im Eingangsbereich, ein dritter bei der Treppe zum oberen Stock und ein vierter im Bad.

Wenn sich im Bewegungsmuster des Ehepaares Unregelmässigkeiten zeigten, registrierten das die Sensoren und leiteten diese Daten weiter an eine Überwachungszentrale. Margrith Beyeler sagt:

«Einmal bin ich in der Dusche ausgerutscht. Das wurde sofort an die Zentrale weitergeleitet.»

Die Überwachungszentrale wurde von einer Wiler Firma betrieben, welche sich auf die Telemedizin spezialisiert hat: die Alcare AG Wil. In dieser Zentrale sitzen Fachleute, welche bei Unregelmässigkeiten sofort reagieren. Normalerweise lösen sie dann einen Notruf aus. Zum Beispiel bei Angehörigen oder bei der Spitex.

Im Pilotprojekt war es jedoch anders. Sopeye Wenger sagt: «Es ging in einem ersten Schritt jetzt einmal darum zu sehen, wie das System mit den Bewegungssensoren funktioniert.» Die Daten wurden zwar an die Alcare AG übermittelt. Bei Unregelmässigkeiten kontaktieren die Fachleute die Probanden, um zu sehen, ob alles in Ordnung war. Doch sie lösten keinen weiteren Notruf aus. Wenger formuliert es so: «Das System war noch nicht scharf gestellt.»

Viele Vorteile, viele Fragen

Obwohl Sopeye Wenger mittlerweile als Gemeinderat zurückgetreten ist, engagiert er sich weiterhin für das Projekt «unabhängiges Wohnen im Alter». Wenn es nach ihm geht, soll es weitergehen. Er sagt: «Die Auswertung des Pilotprojektes hat gezeigt, dass das System viele Vorteile bringt.» Auch die Beyelers ziehen ein positives Fazit.

«Wenn es nicht zu viel kostet, können wir uns vorstellen, so ein System zu installieren.»

Doch noch sind viele Fragen offen. Wer könnte zum Beispiel als Notfallkontakt zum Einsatz kommen? Wenger versucht diesbezüglich gerade, die Wiler Spitex mit ins Boot zu holen.

Und auch bei der Finanzierung gibt es Fragezeichen. Was ein solches Notfallsystem für den Einzelnen kosten würde, lässt sich gemäss Wenger zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Auch weil die Kunden selber die Leistungen individuell wählen können.

Doch günstig dürfte es nicht werden. Für Wenger wäre deshalb denkbar, dass sich die Gemeinden an den Kosten beteiligen. Er sagt: «Sie finanzieren ja auch die Pflegeheime mit. Und dieses Notfallsystem wäre sicher wesentlich preiswerter.» Wil und Wilen prüfen derzeit, ob sie das Projekt weiterführen wollen.

Datenschutz soll genau angeschaut werden

Ein weiterer Knackpunkt dürfte auch sein, das Interesse bei den Bürgerinnen und Bürgern zu wecken. Wenger sagt: «Ich musste lange suchen, bis ich genügend Probanden für das Pilotprojekt gefunden hatte.» Das ist auch der Grund, warum das Ehepaar Beyeler mitmachen durfte, obwohl es nicht in Wilen lebt.

Woher diese Zurückhaltung kommt? Wenger hat eine Vermutung:

«Vielen potenziellen Kunden ist die digitale Welt fremd und auch ein wenig suspekt.»

Auch der Datenschutz ist ein Thema. Die Alcare AG hat Wenger versichert, dass die Daten im Pilotversuch nicht an Dritte weitergegeben werden. Wenger sagt aber: «Wenn wir das Projekt weiterführen, müssen wir den Datenschutz generell nochmals anschauen.»

Manche, die der frühere Politiker für den Pilotversuch anfragte, fürchteten auch, dass sie durch die Sensoren in ihrer eigenen Wohnung überwacht werden. Eine Angst, die das Ehepaar Beyeler nicht empfunden hat. Werner Beyeler sagt: «Natürlich werden die Daten erfasst und irgendwo gespeichert. Aber niemand interessiert sich dafür, wie ich mich in meiner Wohnung bewege.» Diese Daten, ist er sicher, wären niemandem von Nutzen.