Strassensanierung Von der «Holperpiste» zur schönsten Strasse Rickenbachs: Das sind die Pläne des Gemeinderats für die Wilenstrasse Das Erneuerungskonzept für die Wilenstrasse in Rickenbach liegt vor. Bei der Vorstellung der Pläne stellten Anwohnerinnen und Anwohner manches in Frage.

So präsentiert sich die Wilenstrasse in Rickenbach heute. Sie ist als «Holperpiste» bekannt. Bild: Josef Bischof

«Die Wilenstrasse wird nach dem Ausbau die schönste Strasse Rickenbachs sein», stellte Walter Rotach den zahlreich versammelten Anwohnern im Rickenbacher Mehrzwecksaal in Aussicht. In gleicher Art soll später auch die Toggenburgerstrasse ausgebaut werden. Diese Woche wurden die Erneuerungspläne vorgestellt. Dabei gab es am Projekt kaum grundlegende Kritik. Einzelheiten aber, zum Beispiel die Standorte der Bushaltestellen, gaben viel zu reden.

Im Untergrund ist die Wilenstrasse bereits saniert. Dafür wurde sie bereits einmal ein halbes Jahr gesperrt. Mit der definitiven Ausgestaltung habe die Gemeinde bewusst zugewartet, um Erfahrungen zu sammeln und Wünsche aus der Bevölkerung einfliessen zu lassen.

Der Untergrund der Wilenstrasse wurde bereits saniert. 2023 ist der Belag dran. Bild: Josef Bischof

Mittlerweile habe man sich mit den Anwohnern und interessierten Kreisen intensiv besprochen. Das sagten Vizegemeindepräsident Michael Bebie und Walter Rotach, der als Gemeinderat das Ressort Technische Betriebe, Entsorgung und Tiefbau betreut. Ausgearbeitet wurde das Projekt vom Ingenieurbüro Kielholz und Stäheli AG in Eschlikon.

Rigolen als Strassenbegrenzung

Eine wesentliche Neuerung zum üblichen Strassenbild ist die beidseitige Begrenzung durch Rigolen von je einem halben Meter Breite. Es wird keine Randsteine mehr geben. Rigolen sind gepflästerte Abwasserrinnen, das Wort stammt aus dem Französischen, wo «rigole» Rinne bedeutet.

Querschnitt der geplanten Strasse mit Rigolen. Bild: Josef Bischof

Der Südseite der Wilenstrasse entlang soll sich nach der Umgestaltung ein Trottoir ziehen. Es wird 1,5 Meter breit und ausschliesslich den Fussgängerinnen und Fussgängern vorbehalten sein. Der nordseitige Fuss-Radweg ist drei Meter breit. Er bietet Platz für Fussgängerinnen und Fussgänger sowie für Velos und Elektrovelos. E-Bikes mit gelbem Nummernschild müssen auf der Fahrbahn verkehren.

Schwellen als Schikanen

Für die Fahrbahn bleiben somit noch 5,5 Meter. Ein Bus und ein Auto sollen auf dieser Breite gefahrlos kreuzen können. Um den Verkehrslärm zu vermindern, wird ein Flüsterbelag eingebracht. Damit Auto- und Lastwagenfahrer nicht in die Rigolen ausweichen, werden die Beleuchtungskandelaber auf der Nordseite direkt an deren Rändern platziert. Auf der Südseite haben Pfähle die gleiche Funktion.

Die Gemeinderäte Machael Bebie (links) und Walter Rotach stellten das Projekt zur Neugestaltung der Wilenstrasse in Vertretung des erkrankten Gemeindepräsidenten Ivan Kobel vor. Bild: Josef Bischof

Verkehrsberuhigend sollen die Fussgängerstreifen und Schwellen wirken. Letztere sind auf rund einem Meter Länge in der Mitte um sechs Zentimeter erhöht. Farbige Flächen auf dem Trottoir signalisieren bei Einmündungen von Seitenstrassen den Vortritt von Fussgängern und Velofahrern. Grünstreifen werten das Erscheinungsbild ästhetisch auf.

Das Konzept berücksichtige alle verkehrstechnischen Vorschriften, auch künftig zu erwartende, sagte Walter Rotach. Wenn gewünscht oder verlangt, könnte auch eine Tempo-30-Zone geschaffen werden. Es werde aber erwartet, dass die Verkehrsteilnehmenden das Tempo durch die getroffenen Massnahmen auch ohne Vorschrift reduzieren und dass die Wilenstrasse nicht mehr als Durchgangsstrasse genutzt wird. Walter Rotach stellte fest:

«Das Projekt ist perfekt.»

Projektplan zur Umgestaltung der Wilenstrasse. Die Einmündung in die Toggenburgerstrasse wird mit Mittelinsel und Fussgängerstreifen versehen. Die Vortrittsberechtigung der Wilenstrasse wird aufgehoben. Bild: Josef Bischof

Bushaltestellen als Stein des Anstosses

Trotzdem zeigte sich an dem Abend: Die Kunst, es allen Leuten recht zu tun, ist auch in Rickenbach nicht gelungen. Besonders die Platzierung der Haltestellen des Wiler Busses und die fehlenden Bahnanschlüsse erregten die Gemüter.

An der Toggenburgerstrasse gebe es drei Haltestellen in geringem Abstand und kurz darauf eine weitere an der Wilenstrasse, kritisierte eine Anwohnerin. Wer in Wil den Zug erreichen will, fühlt sich je nach Standort benachteiligt. Die auf der Wilenstrasse verkehrenden Busse seien nicht auf Zuganschlüsse in Wil ausgerichtet. Walter Rotach wies darauf hin, dass die Gemeinde bei der Fahrplangestaltung machtlos sei. Auf grosses Verständnis stiess er bei den Betroffenen damit freilich nicht.

Baubeginn im Frühjahr 2023

Im November will der Gemeinderat das Projekt der Budgetgemeinde vorlegen. Vorher müssen noch einig Landerwerbe getätigt werden. Das macht es nach Aussage von Walter Rotach schwierig, den Finanzbedarf abzuschätzen. Er dürfte in der Grössenordnung von 1,5 Millionen Franken zu liegen kommen. Der Baubeginn wird im nächsten März oder April erwartet, die schätzungsweise Bauzeit beträgt ein halbes Jahr. Diesmal ohne Schliessung der Strasse, aber mit Beschränkung auf eine Fahrspur.