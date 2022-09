Sport Schweizermeisterinnen! Geräteriege Eschlikon kehrt mit Gold und Silber aus Zug zurück Silber und Gold! Besser hätte es für die Geräteriege Eschlikon an der Schweizer Meisterschaft im Vereinsturnen kaum laufen können.

Zurück aus Zug, feiert die Geräteriege Eschlikon ihren Erfolg auf dem heimischen Bahnhofplatz. Bild: PD

Am Wochenende fanden in Zug die Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen statt. Die Turnerinnen der Geräteriege Eschlikon überzeugten dabei auf der ganzen Linie.

Elf Jahre nach dem ersten Meistertitel im Vereinsturnen der Jugend erturnten sie sich nun auch in der Aktivkategorie den ersten Schweizer Meistertitel. Mit Gold in der Gerätekombination, einer Silbermedaille am Schulstufenbarren und einem elften Rang am Boden kehrten sie äusserst erfolgreich aus Zug zurück. (red.)