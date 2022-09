Sport Der VBC Aadorf begeistert auch Kinder Am samstäglichen Schnuppervormittag des VBC Aadorf beteiligten sich 23 Kinder, denen fachkundige Leiterinnen viel Spass und Freude am Volleyballsport vermittelten.

Begeisterung bei den Kids und den drei Leiterinnen in der hinteren Reihe. Bild: Kurt Lichtensteiger

In einem abgetrennten Drittel der Dreifachturnhalle Löhracker feilten die Nationalliga-B-Spielerinnen an ihrer beeindruckend stupenden Technik. Daneben waren die Jüngsten am Werk, nämlich 18 Mädchen und 3 Knaben der Jahrgänge 2008 bis 2017.

Ballkontakte, Raumverständnis, Einschätzung der Ballgeschwindigkeit sowie koordinative Fähigkeiten gehören für die Kids zu den Basics, wollen sie es dereinst den Fortgeschrittenen gleichtun. Und diese Kompetenzen vermittelten die beiden Leiterinnen Tanja Heuscher und Elis Albertini.

Ob Janina, Lya, Anastasia, Livia, Pelin, Leandra oder Moritz – wie immer auf den beschrifteten Leibchen der Anfänger zu lesen war – sie alle hatten ihren Spass an den spannenden Übungen. Die 5- bis 14-Jährigen waren jedenfalls mit grosser Begeisterung bei der Sache und nutzten die Einstiegsmöglichkeit in die attraktive Sportart. Um einer Nachhaltigkeit gerecht zu werden, beteiligt sich der VBC Aadorf zudem am Ferienspass in den kommenden Frühlingsferien.

Juniorenförderung im Blick

«Anlass zum heutigen Schnuppervormittag ist das Jubiläum 50 Jahre Jugend+Sport», sagte Stefanie Brühwiler, J+S-Coach und Organisatorin. «Unser Ziel ist es, den Nachwuchs zu fördern, sowohl quantitativ in der Breite als auch qualitativ auf technischer Ebene.» Im Rücken weiss die Oberbürerin einen Vereinsvorstand, der diese leistungsorientierte Entwicklung im Jugend- und Aktivbereich voll unterstützt. Zudem darf der Verein auch auf Unterstützung und das Wohlwollen seitens der Schule zählen.

Aller Anfang ist schwer. Bild: Kurt Lichtensteiger

Dass sich der VBC der Juniorenförderung annimmt, ist übrigens kein Geheimnis. Bestes Beispiel ist die einheimische Mia Lüthi, die auch in der Saison 2022/23 noch weiterhin für Aadorf spielen wird, ehe ein weiterer Schritt nach oben, nämlich in ein Nationalliga-A Team, nicht auszuschliessen ist. Eine Vorgabe, die durchaus Nachahmende finden könnte.