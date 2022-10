Sirnach «Viele wussten nicht worüber abgestimmt wurde»: Regierungsräte Mächler und Schönholzer setzen sich weiterhin für Wil West ein Anlässlich der Sirnach Gewerbeausstellung, SIGA, fand am Freitagabend der Wirtschafts-Portal-Ost, WPO, Unternehmeranlass statt. Darin enthalten war auch ein Podiumsgespräch zum Thema der Standortentwicklung Wil West. Zwei Regierungsräte standen dabei dem Chefredaktor der Thurgauer Zeitung, David Angst, Red und Antwort.

Der Thurgauer Regierungsrat Walter Schönholzer (links) und der St.Galler Regierungsrat Marc Mächler beim Polit-Talk zu Wil West an der Sirnacher Gewerbemesse Siga22. Bild: Michel Canonica

«Stehen wir vor einem veritablen Scherbenhaufen», fragt David Angst den St.Galler Regierungsrat Marc Mächler gleich zu Beginn des halbstündigen Podiums. Gemeint ist damit, das Projekt Wil West, nachdem sich das St.Galler Stimmvolk unlängst gegen einen 35-Millionen Sonderkredit (52,6 Stimmenprozent), für die Arealentwicklung Wil West, ausgesprochen hat. «Das mit dem Scherbenhaufen, sehe ich definitiv nicht so. Warum? Weil ich festgestellt habe, dass viele gar nicht gewusst haben, über was überhaupt abgestimmt wurde. Das Stimmvolk hat zudem lediglich Nein gesagt zu diesem Sonderkredit, aber nicht Nein zum ganzen Agglomerationsproblem Wil. Ebenso, wurde nicht Nein zum Autobahnanschluss gesagt, dieser war auch gar nicht das Thema», beantwortete Marc Mächler.

Zudem betonte der St.Galler Regierungsrat, dass man nun versuchen wird, neue Varianten auszuarbeiten, um das Projekt weiterzuführen. David Angst entgegnet Marc Mächler indes mit der Frage, ob denn im Vorfeld zu wenig Aufklärungsarbeit geleistet wurde. «Ich will jetzt gar nicht mehr zurück schauen, es ist, wie es ist. Die Kritiken nehmen wir auf und werden diese umwandeln, so, dass wir guten Mutes nach vorne blicken können», sagte Mächler.

Die Rede vom Filetstück

Nebst Marc Mächler stand auch der Thurgauer Regierungsrat Walter Schönholzer im Scheinwerferlicht des Podiums. Er betont, dass man weiterhin intensiv mit den Gemeinden, Landbesitzern und Kantonen zusammenarbeiten wird. «Wir reden hier nach wie vor von einem Filetstück, eine zentrale wirtschaftliche Thematik, geltend für die ganze Region. Und eines muss ich an dieser Stelle klar stellen, es wird kein Kulturlandverlust geben, sofern das Projekt realisiert werden kann». Ob denn der Kauf des Landes für den Kanton Thurgau eine Option wäre, wollte David Angst von Walter Schönholzer wissen. «Über das haben wir im Parlament schon vor langer Zeit gesprochen. Der Thurgauer Grosse Rat hat sich schon oft befasst mit dieser ganzen Thematik. Unser Thurgauer Regierungsrat will bis Ende 2023 mehrere Projekte öffentlich auflegen. Das beinhaltet unter anderem den Autobahnanschluss, Radwege, eine Allee in Dreibrunnen, oder die Verlegung der Frauenfeld-Wil-Bahn. Wir machen ganz bestimmt keinen Stopp, wir sind auch im Gespräch mit dem Eigentümer des Landes». Schönholzer weiss, dass das besagte Landstück bald in Bauland umgezont werden wird.

Die Gegnerschaft hat keine einstimmige Meinung dazu, wie es weitergehen soll. «Es gibt unterschiedliche Interpretationen von Seiten der bäuerlichen Seite, von Politisch Links und von den Grünen», sagte Marc Mächler. Dazu zitierte er aus unterschiedlichsten Leserbriefen.

«Wir werden aber die gegnerischen Meinungen mit in unsere weiteren Überlegungen einfliessen lassen, wir sind immer noch überzeugt, dass das komplexe Projekt enorm viele positive Aspekte mit sich bringt.»

Ob für die kommende Erschliessung, Kostenübernahme und Vermarktung, des ganzen Projektes der Kanton Thurgau den Lead übernehmen würde, stellte David Angst die Frage an Walter Schönholzer. «Das kommt ganz darauf an, was der Landeigentümer des Kantons St. Gallen macht. Aktuell werden solche Gespräche aufgegleist, wir können den Lead nicht wirklich übernehmen», antwortete Schönholzer. Andere Möglichkeiten wären etwa, dass die umliegenden Gemeinden, oder private Investoren, die Kosten übernehmen könnten. «Private Investoren wäre, eigentlich wie immer, eine tolle Sache. Diese Option liegt aber noch nicht auf dem Tisch», sagte Schönholzer.

Die Kantonale Nutzungszone und somit der Einzonungsentscheid werden jetzt, insbesondere vom Kanton Thurgau, vorangetrieben. «Wir, von Seiten des Kantons St. Gallen werden uns dahingehend mit Gesprächen mit dem Landbesitzer konfrontiert sehen», sagte Marc Mächler, auf die Frage wie es in naher Zukunft weitergehen wird. Dass der Wahlkreis Wil dem Sonderkredit zugestimmt hatte, lässt in Marc Mächler positives Gedankengut aufkommen. «Wir werden eine Lösung finden, das Projekt Wil West positiv zu entwickeln», ist Mächler überzeugt, «darum wollen wir auch möglichst viele umliegenden Gemeinden mit ins Boot holen.»