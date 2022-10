Messerstecherei in Sirnach: 18-Jähriger durch Stichverletzungen tödlich verletzt – 15-Jähriger nach Fahndung verhaftet

Am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr kam es in Sirnach zu einem Streit. Als die Polizei eintraf lag ein 18-Jähriger bereits mit Stichverletzungen am Boden. Reanimationsversuche scheiterten.