Sirnach Musiklager: Nach drei Tagen Proberaum auf die Showbühne Das Tagesmusiklager der Musikschule Hinterthurgau dauerte auch in diesem Jahr drei Tage. Drei Tage voller Energie, Motivation, Spass und Probentätigkeit. 26 Jugendliche nahmen daran teil und berichten, warum sie, statt Ferien zu machen, mit dabei sind.

Eben noch im Proberaum, heute Abend auf der grossen Showbühne zum Abschlusskonzert. Die Teilnehmer des diesjährigen Tagesmusiklagers der Musikschule Hinterthurgau. Bild: Christoph Heer

«Ich bin Rettungsschwimmer und Musiker. Als Klavierspieler bin ich nun schon das dritte Mal mit dabei im Tagesmusiklager, Tamula, und freue mich auf das Abschlusskonzert, wobei ich schon ein bisschen nervös sein werde», sagt Adrian Ditte, er ist zehn Jahre alt und wohnt in Münchwilen. Er ist einer der 26 Teilnehmenden, die sich von Montag bis Mittwoch in den Proberäumen befindet. Am Cello sitzt derweil Joelle Horvath (12) aus Wallenwil. «Nebst dem Musizieren ist auch Bogenschiessen mein Hobby. Spass macht es hier besonders, wenn das Zusammenspiel unserer Band funktioniert», sagt die junge Frau, die zum ersten Mal mit dabei ist. Angeleitet durch die vier Musiklehrer David Sala, Peter Gasser, Daniel Wetter und Christian Blaser, werden die eingeübten Lieder performt. «Unsere Musiklehrer sind wirklich cool, so macht es eben noch mehr Spass», sagt Querflötistin Margeritha Sarcone, sie ist elf Jahre alt und kommt aus Sirnach.

Ein grosses Kompliment

David Sala weiss es zu schätzen, was die Jugendlichen hier Jahr für Jahr für tolle Leistungen erbringen. «Nur schon die Tatsache, dass sie auf drei Tage Schulferien verzichten und mit uns fleissig proben, verdient ein grosses Kompliment», sagt der Fachmann. In diesem Jahr sind gar zwei Mädchen aus dem Toggenburg mit dabei. «Der Vater einer Freundin von uns arbeitet auch an der Musikschule, so kamen wir dazu, hier mitzumachen. Es macht grossen Spass und wir freuen uns auf das Konzert, an welchem unsere Eltern auch mit dabei sein werden», sagen Schlagzeugerin Elina (11) und E-Gitarristin Leana (13), aus Lichtensteig. Die 26 Nachwuchsmusiker teilen sich in vier Bands – nach Alter und Können eingeteilt – auf.

Das Abschlusskonzert findet am Mittwochabend, 19. Oktober, um 18 Uhr in der Aula der Schulanlage Waldegg in Münchwilen statt. Dazu sind nicht nur Eltern, Bekannte und Verwandte der Teilnehmenden eingeladen. Jeder, der gerne Musik hat, soll sich ein Besuch nicht entgehen lassen, «es lohnt sich», sagt David Sala.

Zu hören sein werden bekannte Hits wie «Apologize» von One Republic, oder «Happier» von Ed Sheeran. Ob instrumental oder gesanglich, die Jugendlichen, die sich aus Viertklässler bis hin zum Erstjahrlernenden zusammensetzen, werden bestens vorbereitet sein. «Für die Band mit den älteren Teilnehmern habe ich extra auch das Licht bereits so eingestellt, dass sie sich angewöhnen können, wie es dann auf der grossen Bühne sein wird», erklärt David Sala.

Ein Beweis, wie gross die Motivation der Kinder ist, zeigt die Tatsache, dass sie nach der Mittagspause jeweils schon mehrere Minuten im Probelokal sind. Zwar noch ohne Musiklehrer, dafür schon wieder an ihren Instrumenten: Die Freude am Musizieren ist offensichtlich, schön deshalb, dass die Musikschule nach wie vor diese Möglichkeit bietet, ein Teil der Herbstferien sinnvoll zu nutzen.