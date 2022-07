Sicherheit Flammen, Auffahrunfall und Unwetter: Die Feuerwehr Eschlikon zieht Zwischenbilanz Die Feuerwehr Eschlikon vermeldet im aktuellen Jahr drei Einsätze, bei denen sie Feuer bekämpfte, den Verkehr bei einem Unfall regelte sowie Strassen und Keller nach einem Unwetter freiräumte.

Die Mitglieder der Feuerwehr Eschlikon vor dem Fahrzeug «Eschli21». Bild: PD

Das erste Halbjahr verlief bei der Feuerwehr Eschlikon ruhig. Doch das Wort «ruhig» sei mit Vorbehalt zu geniessen, denn gemäss den Eschliker Gemeindenachrichten waren alle drei Einsätze intensiv.

Der erste Vorfall ereignete sich in der zweiten Januarwoche, wo ein Grossbrand in einem Einfamilienhaus in Itaslen wütete. Die Feuerwehr wurde am 12. Januar gegen 9 Uhr alarmiert. Von 9.30 bis 15.30 Uhr bekämpfte sie mit den Kameraden von Bichelsee-Balterswil den Vollbrand, der das Haus bis zur Unbewohnbarkeit zerstörte. Dabei galt es auch, die Nebengebäude vor einem Übergreifen der Flammen zu schützen. Die Brandursache ist noch ungeklärt, heisst es weiter.

Feuerwehr sucht Verstärkung Die Aufgaben sind vielseitig und der Teamgeist stark. Alle 18- bis 44-jährigen Eschlikerinnen und Eschliker, die mobil und erreichbar sind, können einsteigen. Die wichtigsten Informationen sind auf der Website der Feuerwehr aufgeschaltet. (red)

Doch warum rückt die Eschliker Feuerwehr aus, wenn es in Itaslen brennt? Die Eschliker Feuerwehr hat seit 2017 eine Vereinbarung mit der Nachbargemeinde Bichelsee-Balterswil. «Unsere Feuerwehren unterstützen sich gegenseitig im Tagespikett von 6 bis 18 Uhr. Die Zusammenarbeit ist bestens eingespielt, was mehr Sicherheit für beide Gemeinden bedeutet», sagt Feuerwehrkommandant Daniel Schmid.

Strassensperrung nach Unfall mit 15-Jähriger

Ein weiterer Einsatz ereignete sich am Donnerstag, 12. Mai, frühmorgens, als eine 15-jährige Fussgängerin aus bisher noch unbekannten Gründen von einem Auto erfasst und schwer verletzt mit der Rega ins Spital gebracht werden musste. Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau kam zur Spurensicherung an den Unfallort in Bahnhofsnähe.

Die örtliche Feuerwehr sperrte vorübergehend die Bahnhofstrasse ab und leitete den Verkehr zwischen 8 und 10.30 Uhr über die Hilag- und die Hörnlistrasse um.

Verwüstungen und Überschwemmungen

Nach Hitzetagen entlud sich am 2. Juni ein heftiges Gewitter. Die Wetterkanäle verkündeten dabei Unwetterwarnungen der Stufe Rot.

Das Unwetter bewegte sich in Richtung der Kantone St.Gallen und Thurgau. Hagel, Starkregen und Sturmböen erreichten auch Fischingen und hinterliessen Verwüstungen und überschwemmte Keller. Die Feuerwehr Eschlikon unterstützte dabei die Nachbarn. (red)