Sanierung «Feedback ist äusserst wichtig»: Eschlikon informiert zur geplanten Sanierung der Ortsdurchfahrt Gemeindepräsident Bernhard Braun und Raffael Landi, Abteilungsleiter Planung und Verkehr beim Tiefbauamt des Kanton Thurgau, informierten am Samstag über die geplante Sanierung der Ortsdurchfahrt Eschlikon. Anwesend waren weniger Gäste, als sie erhofften.

Die Gäste des Informationsanlasses in Eschlikon. Bild: Christof Lampart

Es kamen am Samstag nicht wenige Frauen und Männer zum Informationsvormittag ins Schulhaus Wallenwil, wohl aber auch nicht ganz so viele, wie von den Organisatoren erhofft. Denn aktuell man sei noch in der Grobprojektstufe, in der man Vorbehalte und Anregungen vorbringen könne, so Eschlikons Gemeindepräsident Bernhard Braun. Dieser Meinung ist auch Raffael Landi, Abteilungsleiter Planung und Verkehr beim Tiefbauamt des Kanton Thurgau. Zu den Besucherinnen und Besuchers sagt er:

Raffael Landi, Abteilungsleiter Planung und Verkehr beim Tiefbauamt des Kanton Thurgau Bild: Christof Lampart

«Ihr Feedback ist äusserst wichtig und wird ins Vorprojekt einfliessen.»

Eines wird jedoch weder vom Kanton Thurgau noch von der Gemeinde Eschlikon bestritten: Die Sanierung der Eschlikoner Ortsdurchfahrt ist fällig. Die seit dem Jahr 2020 als A-Massnahme im Agglomerationsprogramm Wil aufgeführte Ortsdurchfahrt-Sanierung sei «dringlich», sagte Braun. Da der Bund für eine A-Massnahme rund 30 Prozent der Gesamtkosten von grob geschätzt fünf Millionen Franken übernehmen würde, also rund 1,5 Millionen Franken, täte man gut daran, «die Strasse zu sanieren und zugleich einen Mehrwert zu bekommen».

Das letzte Wort hat der Souverän

Aktuell fahren auf der Ortsdurchfahrt täglich bis zu 14000 Autos, wobei das Verkehrsaufkommen auf dem Abschnitt Oberdorf am höchsten ist. Doch alleine mit der Pflanzung von Grünstreifen und Baumgruppen und der Schaffung von Rad- und Gehwegen entlang der Ortsdurchfahrt, wie sie Landi präsentierte, könnte das Verkehrsaufkommen in Zukunft nur beschränkt eingedämmt werden. Auch die Bewohnerinnen und Bewohner Eschlikons müssen zum Gelingen beitragen. Braun sagt:

Bernhard Braun, Gemeindepräsident Eschlikon Bild: Christof Lampart

«35 Prozent des Verkehrs ist Durchgangs-, der Rest ist Ziel- und Quellverkehr in unserer Gemeinde. Wir hätten es also selbst in der Hand, wenn wir öfters mit dem Velo Einkaufen gingen anstatt mit dem Auto.»

Landi ergänzte: «Die verbindenden Grünräume gehen vor allem auf die Kosten der jetzigen Parkplätze.» Die Anwesenden äusserten sich zu den Punkten des Grobprojektes verhalten optimistisch. Sie lobten, dass mit der Sanierung die Lebensqualität im Dorfzentrum erhöht und Gelder beim Bund abgeholt werden könnten. Kritisch äusserten sich viele über die unterschiedlichen Tempi, die nach der Sanierung auf der Ortsdurchfahrt gelten sollten.

«Wenn man ständig hoch und runter schalten muss, ist es mit dem Energiesparen und der Lärmreduktion nicht weit her.»

Das fügte ein Berufschauffeur an. Andere wollten wissen, ob Lärmschutzmassnahmen geplant seien. Landi versprach, dass sich der Kanton darüber Gedanken machen werde. Braun sicherte zu, dass der Souverän das letzte Wort haben wird, denn der Kostenanteil der Gemeinde betrage über eine Million Franken, womit eine Urnenabstimmung unumgänglich sei.