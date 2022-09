Rückblick «Eine mustergültige Saison»: Neue Rekordzahlen für Hinterthurgauer Freibäder Die Saison in den Hinterthurgauer Freibädern ist zu Ende gegangen. Die Verantwortlichen ziehen Fazit und müssen sich schon bald neuen Herausforderungen stellen.

In den Hinterthurgauer Badis ist die Saison zu Ende gegangen. Symbolbild: Raphael Rohner

Die Badesaison im Aadorfer Freibad am Heidelberg ist vor kurzem zu Ende gegangen. Der warme Sommer sorgte dafür, dass rund 38’000 Besuchende der Badi einen saisonalen Rekord beschert hatten.

Ganz ähnlich sieht es im Parkbad an der Murg in Münchwilen aus. Denn Bademeister René Nägele und sein Team konnten in diesem Sommer die doppelten Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen.

Der Gästeanstieg in den Hinterthurgauer Badis ist aber nicht nur dem warmen Sommer, sondern auch auf den Umbau des Hallen- und Freibads Frauenfeld zurückzuführen. Derweil verzeichnete das Parkbad an der Murg auch einen grösseren Anstieg an Badegästen aus Wil. «Die Eintrittspreise in Wil sind hoch. Der Pauschalpreis, den wir hier für Familien anbieten können, wird daher sehr geschätzt», merkt Alexandra Wittwer an. Sie ist Allrounderin im Freibad Münchwilen.

Trotz einigen Zwischenfälle eine gute Saison

René Nägele ist Bademeister in Münchwilen. Bild: Francesca Stemer

Die zahlreichen Badegäste brachten auch Herausforderungen mit sich. Um den Andrang zu bewältigen, wurde daher die Zahl festangestellter Bademeisterinnen in Aadorf aufgestockt. Auch in Münchwilen startete Allrounderin Diane Kube in ihre erste Sommersaison. Bademeister René Nägele zeigt sich zufrieden:

«Wir haben ein tolles Team und somit war der Andrang gut zu bewältigen.»

In beiden Badis sei die Saison zudem ohne nennenswerte Unfälle abgelaufen. Nägele merkt an: «Alles in allem war es wirklich eine mustergültige Saison.»

Doch ganz harmonisch ging es in der Badi Aadorf nicht zu und her, denn im vergangenen Sommer hatte das Freibad vermehrt mit Störenfrieden zu kämpfen. So gab es Jugendliche, die kleine Kinder erschreckten, Badegäste absichtlich mit Wasser bespritzten oder mit Wasser durchtränktes WC-Papier in die Herrenumkleidekabine warfen. Peter Ronner, Leiter des Ressorts Kultur, Freizeit und Sport der Gemeinde Aadorf sagte gegenüber unserer Zeitung: «Das tolerieren wir nicht. Die Jugendlichen werden von der Gemeinde verwarnt, und wenn das nichts bewirkt, sprechen wir ein Hausverbot aus und ziehen die Saisonkarten ein.»

Peter Ronner, Leiter des Ressorts Kultur, Freizeit und Sport in Aadorf. Bild: Kurt Lichtensteiger

Rückblickend seien die Verwarnungen gemäss Ronner unvermeidlich gewesen.

Strompreise sorgen für Kopfzerbrechen

Allerdings ist nach der Saison auch wieder vor der Saison. So wird in den Freibädern momentan alles winterfest gemacht. Sprich, Tische werden verräumt, Becken gereinigt, Filteranlagen abgestellt und die Sprungbretter abmontiert.

Und besonders die steigenden Strompreise sorgen momentan für Kopfzerbrechen. Denn diese könnten besonders auf das Aadorfer Hallenbad Auswirkungen haben. Massnahmen die zu Energie Einsparungen beitragen werden daher intern besprochen. Ronner merkt an: «Natürlich werden wir auch die Empfehlungen vom Bäderverband in unseren Entscheidungsprozess miteinbeziehen.» Wie und wann diese Massnahmen umgesetzt werden, ist gemäss Ronner noch nicht abschliessend entschieden.

Münchwilen hat zwar kein Hallenbad, aber auch dort waren Verknappungen spürbar. So sei beispielsweise Chlorgranulat nicht mehr überall erhältlich gewesen. Für kommendes Jahr habe der Bademeister aber schon vorgesorgt und das entsprechende Granulat bereits eingekauft. Er blickt positiv in die Zukunft und meint:

«Die nächste Badesaison kann kommen.»