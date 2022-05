Regio Wil «Der Austritt von Aadorf ist ein Wermutstropfen»: Lucas Keel ermuntert die Delegierten zu frühzeitigem und langfristigem Einsatz Der Zusammenarbeit der Gemeinden in einer Region fällt eine immer grössere Bedeutung zu. Dieses Miteinander dürfe aber nicht erst einsetzen, wenn es zu spät ist, sagte Lucas Keel an der Delegiertenversammlung der Regio Wil.

22 der 41 Delegierten der Regio Wil liessen sich auf dem Kirchplatz in Niederwil über die Neugestaltung der Dorfstrasse informieren. Bild: Josef Bischof

Lucas Keel, als Gemeindepräsident von Uzwil auch Präsident der Regio Wil, machte an der Delegiertenversammlung am Dienstagabend in Niederwil deutlich, dass regionale Zusammenarbeit nicht erst einsetzen dürfe, wenn es Probleme gebe.

«Es muss ein gemeinsames Verständnis erreicht werden, solange man miteinander reden und eine Grundlage für tragfähige Lösungen schaffen kann.»

Auch wenn die Regio Wil diesbezüglich auf gutem Weg sei, sei es nicht leicht, alle «bei der Stange zu halten». «Der Austritt von Aadorf, dem westlichen Eintrittstor zur Region, tut weh.»

Ein Projekt von Wil Ost

Bevor sich die Delegierten mit dem Schwerpunkt Wil West befassten, wurden sie auf dem Kirchplatz in Niederwil über das 3,7-Millionen-Projekt zur Gestaltung der Strasse durch das Dorf Niederwil informiert. Dabei handelt es sich um ein Agglomerationsprojekt der Regio Wil, dem ein Beitrag von einer halben Million zugesichert ist.

Niederwil ist das östlichste Dorf der Region, gehört politisch zu Oberbüren und ist historisch in Richtung Gossau‒St.Gallen und nicht nach Wil orientiert. Alexander Bommeli, Gemeindepräsident von Oberbüren, bemerkte denn auch, dass man sich als Randgemeinde nicht immer gebührend beachtet fühle.

Bauingenieur Patrick Brunschwiler. Bild: Josef Bischof

Das Strassen- und Gestaltungsprojekt ist von der Bürgerschaft nur mit einem knappen Mehr gutgeheissen worden. Nach nochmaligen intensiven Diskussionen soll es nun umgesetzt werden. Der beauftragte Bauingenieur Patrick Brunschwiler zeigte auf, dass eine blosse Erneuerung der Strasse «nur» zwei Millionen gekostet hätte.

«Damit leistet die Gemeinde selber einen zusätzlichen Beitrag von einer Million an die Gestaltung.»

Auf eine eventuelle Rivalität zwischen dem Westen und dem Osten der Region angesprochen, meinte Lucas Keel: «Es können und müssen nicht immer beide Regionen im gleichen Mass berücksichtigt werden. Wenn gegenwärtig der Westen stärker im Fokus steht, kann das beispielsweise bewirken, dass sich die östlichen Gemeinden stärker solidarisieren und in einer nächste Phase ihre Ziele erreichen.»

Wil West: 2026 erste Hochbauten

Lucas Keel, Präsident der Gemeinde Uzwil und der Regio Wil. Bild: Josef Bischof

An der Delegiertenversammlung lösten weder der 30 Seiten starke Geschäftsbericht noch die weiteren Traktanden Diskussionen aus. Lucas Keel streifte die vielfältigen Bereiche, in denen Akzente gesetzt worden sind. In den Agglomerationsprogrammen der zweiten, dritten, vierten und mittlerweile bereits fünften Generation sind Hunderte von Massnahmen angedacht und zu einem schönen Teil bereits umgesetzt worden.

Dass das Wirtschaftsportal Ost (WPO) in den 23 Mitgliedsgemeinden bereits gut vernetzt ist, war vom Wiler Stadtpräsidenten Hans Mäder zu erfahren. Bezüglich Wil West sagte Anne Rombach-Jung, Leiterin der Geschäftsstelle: «Der Ausbau der Infrastruktur – Autobahn-Anschluss, Strassen und Frauenfeld-Wil-Bahn – soll 2025 erfolgen. Die ersten Hochbauten auf dem Areal sind ab 2026 möglich.»