Präsidiumswechsel Verein Barockkirche Fischingen: Josef Gemperle löst Alex Frei ab Stattliche 21 Jahre lang war Alex Frei Präsident des Vereins Barockkirche Fischingen. Nun gab der Eschliker das Amt an den Fischinger Josef Gemperle weiter.

Im November 2006 konnten sich Alex Frei und Josef Gemperle über den Abschluss der gelungenen Restaurierung der Barockkirche Fischingen freuen. Archivbild: Susann Basler

Der Verein Barockkirche Fischingen wurde im Zusammenhang mit der Restaurierung der Klosterkirche Fischingen im Jahr 2001 gegründet und trug wesentlich dazu bei, dass die finanzschwache Kirchgemeinde Fischingen dieses Jahrhundertprojekt finanziell bewältigen konnte. Auch heute noch ist dieser Verein aktiv und engagiert sich für die Klosterkirche Fischingen und den damit zusammenhängenden Aktivitäten, beispielsweise den Konzerten von Kultur Fischingen.

Seit Beginn präsidierte Alex Frei den Verein. An der jüngsten Generalversammlung ging nun seine Präsidialzeit zu Ende. Auf humorvolle und kurzweilige Weise gewährte er den Anwesenden einen Blick ins Nähkästchen seiner damit verbundenen Aktivitäten. Josef Gemperle, der als Baukommissionspräsident in der Gründerzeit sehr eng mit Alex Frei zusammengearbeitet hatte, doppelte mit interessanten Ergänzungen nach.

Die Barockkirche des Klosters Fischingen. Bild: Olaf Kühne

So erinnerten die Sprecher auch an die Herausforderungen der damals anstehenden Kirchenrenovation und die Erwartung, dass eine halbe Million Franken an Spenden erwartet wurden. Dass es dann schlussendlich rund 1,7 Millionen geworden sind, war der Grosszügigkeit und dem Einsatz der Vereinsmitglieder sowie vieler kleiner und grosser Spenderinnen und Spendern zu verdanken – und eben nicht zuletzt dem Engagement von Alex Frei.

Gemperle einstimmig gewählt

Josef Gemperle wurde an diesem Abend einstimmig zum neuen Vereinspräsidenten gewählt und wird die Geschicke des Vereins weiterleiten. «Überflüssig zu sagen, dass ihm der Erhalt und die Pflege der Klosterkirche ein Herzensanliegen ist», schreibt der Verein in seiner Mitteilung.

2014 erfuhr die Orgel der Barockkirche eine umfassende Sanierung. Bild: Olaf Kühne

Kirchgemeindepräsident Martin Widmer hatte zum Schluss die Ehre, Alex Frei mit kurzen Worten für seinen grossen Einsatz als umsichtigen Präsidenten zu danken und ihm ein passendes Abschiedsgeschenk zu überreichen. Das Abschiedsgeschenk muss selber erradelt werden, was unter normalen Umständen kein Problem für Alex Frei, den passionierten und durchtrainierten Radfahrer, darstellt.

Nun aber, neckte Widmer, müsse Alex Frei trotz mehr Freizeit Geduld üben, bis er sich wieder auf das geliebte Rad schwingen könne. Damit wies er auf die mitgeführten Gehstöcke hin und wünschte dem Scheidenden gute Genesung. Ebenfalls bedankte er sich im Namen der Kirchgemeinde für die finanzielle Unterstützung für Anschaffung der LED-Lampen in der Klosterkirche sowie der Elektrifizierung der beiden Glöcklein in der Idda-Kapelle.

Auch Mirjam Gemperle, welche das Amt der Aktuarin 13 Jahre lang sehr gekonnt ausgeübt hat, wurde gebührend verabschiedet. Als ihr Nachfolger wurde Jürg Baumberger aus Sirnach einstimmig gewählt. Katrin Gemperle, die Präsidentin des Kirchenchores Fischingen, dankte für die Unterstützung des Chores und machte schon auf den Idda-Tag am 6. November aufmerksam, wo der Chor wieder ein Werk aus dem barocken Musikalienbestand der Klosterkirche neu zum Erklingen bringen wird.

Zum Schluss lud Alex Frei zur Barockreise am 10. September ein. Sie führt nach Kempten im Allgäu, wo die Klosterkirche St. Laurentius und die ehemalige fürstäbtliche Residenz zu bewundern sein werden.

Die Generalversammlung wurde musikalisch umrahmt von Peter Baumann aus Balterswil. Er gab mit feinsinniger barocker Lyrik und Posaunenmusik dem Abend einen eigenen Akzent. (red)