Neuerung Aadorfer Gemeindeplatz ist aufgewertet Seit einigen Wochen ist der Aadorfer Gemeindeplatz mit mobilen Sitzgelegenheiten bestückt. Eine gefällige Aufwertung des multifunktionalen Platzes.

Das schöne Wetter und die neue Infrastruktur laden zum Verweilen ein. Bild: Kurt Lichtensteiger

Ein Platz ist nicht einfach ein Platz, so simpel es tönt. Dieser hat oft verschiedene Funktionen, sei es als Begegnungs-, als Veranstaltungsort oder auch noch als Parkplatz und Durchgang für Fussgänger und den rollenden Verkehr. Gelegentlich macht in der Nähe des Pavillons auch noch ein Foodtruck oder ein Verkaufsstand seine Aufwartung. Den nicht leichten Spagat muss der Aadorfer Gemeindeplatz vor dem Gemeindezentrum seit jeher bewältigen. Mit der besonderen Auflage, dass der Zugang zum nahen Bankautomaten und zur Gemeindeverwaltung gewährleistet werden muss.

In der Tat kein leichtes Unterfangen, alle Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. Den Anforderungen zum Trotz konnte mit einfachen Mitteln erfolgreiche Gegensteuer gegeben werden, wie Aadorf auf seinem Gemeindeplatz bewiesen hat. Eine gefällige Lounge bietet seiner Bevölkerung nun Sitzgelegenheiten im Freien an. Erst kürzlich wurden zudem die drei Hochbeete mit Jungbäumen bepflanzt, was der Gefälligkeit gut ansteht. Mehr als das: Dem Platz ist wahrlich neues Leben eingehaucht worden.

Eine kleine Exklusivität

Gemeindepräsident Matthias Küng dazu: «Wir wollten unserer Bevölkerung auf dem Gemeindeplatz eine Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeit bieten. Es freut mich sehr, dass diese Gelegenheit auch bereits rege genutzt wird. Ein grosser Dank gilt unserem Werkhof-Team, welches die Idee letztlich in Taten umgesetzt hat. So wird der doch etwas graue und eher langweilige Platz hübsch aufgewertet und das Ganze erst noch Made in Aadorf.»