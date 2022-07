Münchwilen Wenn der Koch alle seine Gegner abtrocknet: Das 1. St.Margarether Schräg-Entenrennen Am ersten St.Margarether Schräg-Entenrennen war für Spannung gesorgt. In mehreren Läufen im Chräbsbach zeigten sich die Rennenten von ihrer schnellen Seite. Anfeuerungsrufe und Mitfiebern waren insbesondere von den Kindern zu beobachten. Der zweite Lauf wurde dominiert von der Koch-Ente, diese vermochte sich gar im Wasser liegend klar von ihren Gegnerinnen zu distanzieren – der Jubel im Ziel war riesig.

Der Start zum Entenrennen ist für jede gelbe Rennente enorm wichtig. Wer zu Beginn schon vorne mit dabei ist, hat grosse Chancen auf den Sieg. Bild: Christoph Heer

Die meisten Menschen suchten sich wohl am Sonntag einen Platz im Schatten, oder noch besser: an einem Gewässer. Nicht anders machten es die Besucher und Teilnehmer des ersten St.Margarether Schräg-Entenrennens am und im kühlen Nass des Chräbsbaches.

Dutzende verfolgten die spannenden Entenrennen, genossen den Auftritt der Rock Academy oder eine feine Entenrennenwurst und ein gluschtiges Raclette. Auf einer Distanz von über 200 Metern, zwischen dem Restaurant Ochsen und der Käserei Koller, duellierten sich die gelben Schwimmerinnen, die zugleich mit witzigen Namen versehen waren.

Entenrennen auf dem Chräbsbach, ein äusserst unterhaltsames und familienfreundliches Erlebnis. Bild: Christoph Heer

Der «Koch», die «Surferin», das «Baby», der «Bürolist», der «Sunnyboy», oder die «Prinzessin» schwammen um die Wette. Organisiert wurde das Ganze von der Clique «Schräg», welche sich im vergangenen März hervorgetan hat. Im vierköpfigen Organisationskomitee sind Michael Fischer, Kathrin Uhlmann, Jasmin Heer und Rolf Strässle; allesamt St.Margarether.

Michael Fischer

Mitorganisator Bild: Christoph Heer

Erstgenannter erklärt, dass sie dabei das Ziel verfolgen, wieder etwas mehr Leben ins Dorf zu bringen. «Diese Premiere des Entenrennens werden wir genaustens bilanzieren und dann entscheiden, wie es weitergeht. Wir können uns gut vorstellen, gar einen Verein zu gründen», sagt Michael Fischer. Zahlreiche Helferinnen und Helfer konnten sie für diesen sonntäglichen Spass rekrutieren – es gab auch viel zu tun.

Nach dem Rennen die Geselligkeit

Es sind am Sonntag, bei brütend heisser Hitze, nicht nur einheimische Besucher, auch viele Münchwiler sind anwesend und lassen sich von den spannenden Entenrennen und dem familienfreundlichen Spassevent unterhalten.

Liegend als Sieger des zweiten Laufs im Ziel: der «Koch». Bild: Christoph Heer

Tolle Preise gab es indes für die schnellsten Enten jedes Laufes, aber auch die Letztplatzierte heimste noch einen Trostpreis ein. Die Rennen wurden zudem von Michael Fischer live kommentiert, so wussten auch die Besucher in der Festwirtschaft immer haargenau, wie der Stand des aktuellen Laufs ist. Ein neuer Hinterthurgauer Anlass, welcher ganz bestimmt wiederholungsbedürftig ist; die Besucher und teilnehmenden Kinder würden sich freuen.

Am Sonntag fand das erste Schräg-Entenrennen auf dem Chräbsbach statt. Die Zuschauer verfolgten die Rennen äusserst angespannt und ebenso amüsiert. Bild: Christoph Heer