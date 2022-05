Münchwilen «Ohne Begeisterung»: FDP Münchwilen befürwortet Zusatzkredit für Sanierung des Gemeindehauses Am Montag stimmt die Münchwiler Gemeindeversammlung über einen Zusatzkredit für die Gemeindehaussanierung ab. Die FDP stellt sich hinter den Antrag des Gemeinderates.

Teurer als gedacht: Für die Sanierung des 40-jährigen Gemeindehauses muss der Münchwiler Gemeinderat einen Zusatzkredit beantragen. Bild: Olaf Kühne

Für die Sanierung des inzwischen 40-jährigen Gemeindehauses hat der Münchwiler Souverän im vergangenen Juni 2,15 Millionen Franken bewilligt. Doch inzwischen zeigte sich: Dieses Geld reicht bei weitem nicht.

Projektänderungen und die galoppierende Teuerung zwingen den Gemeinderat dazu, an der Gemeindeversammlung vom kommenden Montag einen Zusatzkredit über 650'000 Franken zu beantragen.

An ihrer Jahresversammlung hat sich nun auch die Münchwiler FDP mit dem Traktandum beschäftigt. «Das Thema gab verständlicherweise Anlass für Diskussionen, nachdem die Vertreter aus dem Gemeinderat die Gründe für die Mehrkosten dargelegt hatten», schreibt Ortsparteipräsident Roland Aeby in seiner Mitteilung. Die Abstimmung habe jedoch eine grossmehrheitliche Zustimmung ergeben, bei welcher der Zusatz «ohne Begeisterung» betont worden sei.

Weiter wurde die Parteiversammlung darüber informiert, dass sich im neu formierten Parteivorstand künftig Daniel Rogg für Wahlen, Werbung und Kommunikation verantwortlich zeigen wird, Reto Gantenbein für strategische Themen.

Weiter stellte sich hinsichtlich der Ersatzwahl in den Münchwiler Gemeinderat vom 3. Juli SVP-Kandidat Roland Ziswiler den Freisinnigen vor, was in einer Wahlempfehlung der FDP resultierte.