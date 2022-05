Münchwilen Gemeindesaal statt Mehrzweckhalle: Neue Perspektive in der Münchwiler Hallen-Frage Der Münchwiler Gemeinderat bringt die Idee eines Gemeindesaals ins Spiel, um Bewegung in die vertrackte Situation um die Bedürfnisse der Vereine zu bringen.

Visualisierung der geplanten, vergangenes Jahr aber abgelehnten Mehrzweckhalle. Bild: PD/Nightnurse Images

Das Projekt ist gescheitert, die Bedürfnisse bleiben: Im vergangenen September versenkten die Münchwiler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger einen Planungskredit für eine neue Mehrzweckhalle auf dem Schulareal Oberhofen mit knapp 60 Prozent Nein-Stimmen ziemlich deutlich.

Angestossen hatten das Vorhaben einst die Münchwiler Vereine mit der Begründung, dass in der Gemeinde Raum für Abendunterhaltungen und andere Anlässe fehlt. Zwar hat Münchwilen mit der über 80-jährigen und denkmalgeschützten Turnhalle Oberhofen ein solches Mehrzweckgebäude. Indes ist der Bau dringend sanierungsbedürftig und laut den Vereinen auch nicht mehr zeitgemäss.

Den schon hitzigen Abstimmungskampf hatte zudem im vergangenen Sommer die Schulbehörde «beflügelt» mit ihrer Stellungnahme, dass die Schule keinen weiteren Bedarf an Turnhallen habe.

Gemeindeversammlung lehnte zwei Anträge ab

In der Folge scheiterten an der Gemeindeversammlung vom vergangenen November gleich zwei mit der Münchwiler Hallen-Frage verknüpfte Vorlagen: Der Souverän wollte von einem Bühnenanbau an die bestehende Waldegg-Sporthalle ebenso wenig wissen wie von einer Sanierung der maroden Oberhofen-Halle, die eine Umnutzung deren Bühne für den Mittagstisch vorgesehen hätte.

Wie der Gemeinderat nun mitteilt, könnte dennoch Bewegung in die vertrackte Angelegenheit kommen. Im Raum steht nun ein Gemeindesaal anstelle einer neuen Mehrzweckhalle. Damit würde Münchwilen den Beispielen von Sirnach und Aadorf folgen, wo der Dreitannensaal respektive das Gemeinde- und Kulturzentrum abseits von schulischer Infrastruktur Raum für die diversesten Anlässe bis hin zur Gemeindeversammlung bieten.

Daniel Peluso

Gemeindeschreiber Bild: PD

Auslöser für die «neu geöffnete Türe», wie es Gemeindeschreiber Daniel Peluso im Gespräch mit unserer Zeitung nennt, ist der Gestaltungsplan Oberhofen. Dieser befindet sich seit Jahren in der Erarbeitung. Nun habe sich in einer Diskussion gezeigt, dass für die freie Wiese an der Eschlikonerstrasse, zwischen Gartenstrasse und Diversey AG, noch eine sogenannte Mantelnutzung gesucht werde. Die Idee eines Gemeindesaals war geboren. Und es ist auch erst eine Idee, wie Peluso betont.

Eigentümerin des Areals ist die Alfred-und-Anneliese Sutter-Stöttner-Stiftung. Deren Verantwortliche möchten «für ein solches Projekt Hand bieten», wie der Gemeinderat weiter mitteilt. Das weitere Vorgehen werde zum gegebenen Zeitpunkt mit den betroffenen Anspruchsgruppen festgelegt. Was das heisst, konkretisiert Daniel Peluso: «Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass wir eine Kommission ins Leben rufen, die mögliche Nutzungen eines Gemeindesaals eruiert.»