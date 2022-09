Mobilfunk Nach Veto des Kantons regelt Fischingen den Bau neuer Mobilfunkantennen in abgeschwächter Form Eine Fischinger Volksinitiative gegen den Bau von Sendemasten ausserhalb von Gewerbezonen verstösst gegen übergeordnetes Recht. Das Thema hält dennoch Einzug in das neue kommunale Baureglement.

Im August 2020 konnte das Initiativkomitee mit Matthias Münst, Martin Dönni, Matthias Kreier und Heidi Hosp Gemeindepräsident René Bosshard 478 Unterschriften überreichen. Archivbild: Roman Scherrer

Eine Überraschung ist diese Meldung nicht. Vielmehr hat das kantonale Departement für Bau und Umwelt erwartungsgemäss entschieden, dass eine Ergänzung des Fischinger Baureglements bezüglich Mobilfunkantennen gegen übergeordnetes Recht verstösst und diese folglich nicht genehmigt. Dies teilt der Fischinger Gemeinderat mit.

Die fragliche Ergänzung war das Ergebnis einer 478 Unterschriften starken kommunalen Initiative, welche auf dem Fischinger Gemeindegebiet Mobilfunkantennen nur noch in Ausnahmefällen ausserhalb von Gewerbezonen zulassen wollte. Zwar wurde die Initiative im Dezember 2020 mit 56 Prozent Ja-Stimmen von den Fischinger Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern an der Urne gutgeheissen. Nach dem Veto aus Frauenfeld wird sie nun aber nicht in Kraft treten.

Dennoch bleibt das Thema Mobilfunkantennen dem Fischinger Baureglement erhalten. Denn im Wissen darum, dass der Initiativtext gegen übergeordnetes Recht verstossen könnte, hat der Gemeinderat vorab ein sogenanntes Kaskadenmodell vorgesehen, welches den Antennenbau ebenfalls an die Kandare nehmen soll. Dieses Modell verpflichtet Mobilfunkanbieter, in der Gemeinde für neue Sendemasten jeweils zuerst deren Bau in einer Gewerbezone zu prüfen.

Wie der Gemeinderat weiter mitteilt, kommt nun seine entsprechende Formulierung in das kommunale Baureglement, weil damit zumindest «ähnliche Ziele verfolgt» werden, wie durch die Initianten.