Lommis/Rickenbach «Der Beruf stirbt aus»: Geschäftsführer haben Hoffnung auf Nachfolgelösung aufgegeben – Wiler Rahmen schliesst nach 174 Jahren Kurz vor dem 175-Jahr-Jubiläum schliesst die Wiler Rahmen und Goldleisten AG in Rickenbach per Ende Jahr. Der Grund: Es konnte keine Nachfolge gefunden werden. Rosmarie und Josef Schönenberger blicken auf ihre 40- beziehungsweise 50-jährige Tätigkeit im Unternehmen zurück.

Rosmarie und Josef Schönenberger schliessen ihre Firma per Ende Jahr. Bild: Belinda Schmid

Noch sind im Geschäft mehrere hundert Muster von Bilderrahmen ausgestellt. Rahmen aus Holz oder Alu, verschnörkelt oder schlicht, vergoldet oder bemalt. «Alle Rahmen werden individuell angefertigt», sagt der Geschäftsleiter der Wiler Rahmen und Goldleisten AG, Josef Schönenberger. Ein seltenes Handwerk. Deshalb liefert die Firma auch Rahmen, Passepartouts, Gläser und Zubehör in der ganzen Schweiz aus. Doch nicht mehr lange. Ende Jahr ist Schluss, das Geschäft in Rickenbach wird die Produktion nach 174 Jahren einstellen.

«Der Entscheid, ein solches Traditionsunternehmen zu schliessen, ist uns nicht leichtgefallen», sagt der 72-jährige Josef Schönenberger. Man habe lange versucht, eine Nachfolge zu finden, erklärt Rosmarie Schönenberger. Sie ist die Geschäftsleiterin und Ehefrau von Josef Schönenberger. «Es ist an der Zeit kürzerzutreten», sagt die 62-Jährige.

Die Suche nach einer Anschlusslösung

Schon vor etwa zehn Jahren haben sie begonnen, eine Anschlusslösung zu suchen, das Unternehmen zu verkaufen, mit einem anderen Betrieb zusammenzuarbeiten. Doch es klappte nicht. «Ich hatte immer die Hoffnung, dass wir noch jemanden finden», sagt Josef Schönenberger. Jemand Junges, er hätte eine saubere Basis gehabt. «Aber ein Geschäftsleiter muss eine Vision haben, sonst funktioniert das nicht», sagt er. «Viele sagten auch: ‹Wir können das, was ihr macht, gar nicht.›»

Hinzu kommt, dass das Umfeld nicht einfacher geworden ist. Die Pandemie und der Krieg führen dazu, dass Materialien teurer werden, dass sich Transporte verzögern. Nicht nur das. Josef Schönenberger erzählt: «In den 50 Jahren, in denen ich hier gearbeitet habe, hatten wir Hunderte Auszubildende.» Vier Jahre dauert die Lehre zum Vergolder oder zur Vergolderin. Die Schule ist in Bern, alle vier Jahrgänge werden in einer Klasse geschult. «Der Beruf ist am Ausstreben.»

Die Wirtschaft hat sich ebenfalls gewandelt. «Die Produkte sind vielerorts billiger geworden. Das Handwerk leidet», sagt Josef Schönenberger. Auch die Mode habe sich verändert. Man hänge die Bilder auch ohne Rahmen auf. «In all den Jahren haben wir uns immer mehr spezialisiert und wir wollten eine Topqualität bieten.»

Zeitweise waren 40 Mitarbeitende angestellt, die letzten Jahre waren es 20. Derzeit sind noch zwölf Mitarbeitende beschäftigt. Einige hätten bereits eine neue Anstellung gefunden, sagt Rosmarie Schönenberger.

Ein Stuhl und ein Tisch aus lauter verschiedenen Rahmenstücken. Bild: Belinda Schmid

«Kilian der Schreiner»

«Wir waren stets stolz auf das alte Handwerk, das wir noch immer betreiben», sagt Rosmarie Schönenberger. Sie sei mit Leib und Seele Rahmenberaterin gewesen. Schon 40 Jahre lang arbeitet sie in der Firma, hauptsächlich im Verkauf. Dass das Unternehmen nun schliesst, stimme sie wehmütig. «Es ist ein komisches Gefühl, dass es bald vorbei ist. Aber langsam ist es in meinem Kopf angekommen», sagt sie.

Es tue ihm weh, aber er habe abgeschlossen, sagt Josef Schönenberger. Vor über 50 Jahren habe er die kaufmännische Lehre hier gemacht. Damals war es noch die – wie man sagte – «untere» Goldleistenfabrik an der Speerstrasse. Dort, wo sich heute der städtische Werkhof befindet. Die «obere» Goldleistenfabrik, heute die Firma Troll und früher Stiefel Eisenwaren, befand sich an der Toggenburgerstrasse.

1848, als die Firma entstand, widmete sie sich dem Altarbau. In Wil habe es drei Altarbauer gegeben, erzählt Josef Schönenberger. Diese Altare waren reich geschnitzt und wurden vergoldet. Später ist aus dem Betrieb eine Leisten-, Spiegel- und Rahmenfabrik geworden. 1967 habe sein Vater, Kilian Schönenberger, die Firma gekauft, so Josef Schönenberger. «In Wil nannte man meinen Vater ‹Kilian der Schreiner›. Er war ein stolzer Handwerker, hat alles genauestens ausgeführt.» Mit der Schliessung der Firma gehe auch etwas von ihm verloren, sagt er.

Im Februar 1978 brannte die Firma an der Speerstrasse komplett nieder. Im September des gleichen Jahres übernahm Josef Schönenberger die Geschäftsleitung. Im Landabtausch mit der Stadt bauten die Schreinerei Schönenberger und Wiler Rahmen an der Hubstrasse neue Produktionsstätten. 2005 zügelte man an die Mühlestrasse in Rickenbach.

Von Landesausstellung bis Kunstsammlung

In all der Zeit hätten sie so einiges erlebt, sagt das Paar aus Lommis. Ein Highlight sei die Expo 02, die 6. Schweizer Landesausstellung, gewesen. «Wir haben den weltgrössten Rahmen hergestellt. 16 auf 8 Meter», sagt Josef Schönenberger. Sie hätten ihn nach der Ausstellung zurückgekauft. Ein Teilstück steht noch heute draussen beim Besucherparkplatz.

Der weltgrösste Rahmen, der für die Expo 02 gemacht wurde. Bild: Belinda Schmid

In Erinnerung bleibt beiden auch der Auftrag eines privaten Kunstsammlers. «500 Kunstwerke haben wir eins zu eins reproduziert, da die Bilder als permanente Sammlung im Ausland ausgestellt wurden», sagt Rosmarie Schönenberger. Die Kunst und der Rahmen wurden kopiert, jahrelang hätten sie daran gearbeitet. «Der Kunstsammler rief uns einmal an und sagte, das Bild in seinem Büro müsse auch noch zur Ausstellung. Das ist es bereits, antwortete ich», erzählt Josef Schönenberger. «Das war das schönste Kompliment.»

Josef Schönenberger kommen immer mehr Geschichten in den Sinn. Einmal habe er den Rahmen eines wertvollen Bildes ausgemessen und ihn dabei leicht berührt. «Es wurde sofort ein stiller Alarm ausgelöst und ein paar Minuten später war ich umzingelt von der Polizei», sagt er und lacht.

Doch Ende Jahr beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Sie gehe noch nicht in Pension, sagt Rosmarie Schönenberger. Was sie mache, wisse sie noch nicht. «Ich habe mir laufend Dinge aufgeschrieben, die ich machen will, wenn ich pensioniert bin», sagt Josef Schönenberger.

Indes geht der Lommiser nicht nur beruflich in den Ruhestand, sondern auch politisch. In seiner Wohngemeinde wirkt er seit 2011 im Gemeinderat, auf eine Wiederwahl für die kommende Legislatur verzichtet er nun.