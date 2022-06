Lommis Zeit reichte nicht für Vorlage: Lommis verschiebt Abstimmung über Sanierung von Mehrzweckhalle und Schulhaus Eigentlich hätten die Lommiser Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 26. Juni über die Sanierung von Mehrzweckhalle und Schulhaus befinden sollen. Nun findet der Urnengang am 25. September statt.

Die Lommiser Mehrzweckhalle war im Februar wieder Schauplatz des Kindermaskenballs. Für das Schulturnen wird das Gebäude hingegen längst nicht mehr genutzt. Bild: Christoph Heer

Nun war der Zeitplan also doch zu ambitioniert. Angedacht war der Urnengang über die Sanierung von Mehrzweckhalle und Schulhaus in Lommis einst für den eidgenössischen Abstimmungssonntag vom 15. Mai. Doch Anfang Mai musste Baukommissionspräsident und Schulbehördenmitglied Alex Müller die Gemeindeversammlung darüber informieren, dass man diesen Termin nicht einhalten kann und den Souverän dafür eigens am 26. Juni an die Urne rufen werde.

Auch Abstimmung über Strassensanierungen betroffen Erst am 15. Mai, dann am 26. Juni hätten die Lommiser Stimmbürgerinnen und Stimmbürger auch über die Sanierung von Dorf- und Käsereistrasse in Weingarten befinden sollen. Dieser Urnengang ist nun ebenfalls auf den 25. September verschoben. Im Gegensatz zur Sanierung von Mehrzweckhalle und Schulhaus sind hier die Kosten aber schon bekannt. Zu Preisen von 965’000 und 932’000 Franken sollen hier nebst den eigentlichen Strassensanierungen auch sämtliche Werkleitungen ersetzt werden, wie der zuständige Gemeinderat Andreas Brändle im vergangenen Dezember an der Gemeindeversammlung sagte. (kuo)

Wie die Gemeinde nun mitteilt, wird auch daraus nichts. «Beide Projekte benötigen für die fertige Ausarbeitung der Vorlagen mehr Zeit, als der ambitiöse Zeitplan hergibt», steht in den aktuellen Gemeindenachrichten. Nun wollen Schule und Gemeinde ihre entsprechenden Kreditanträge im Rahmen des eidgenössischen Abstimmungswochenendes vom 25. September stellen. Das Nutzen dieses «Zeitfensters» sei aus Kosten- und Effizienzgründen sinnvoll, schreibt die Gemeinde weiter.

Damit dürfte wohl auch die Ankündigung von Baukommissionspräsident Müller hinfällig werden, dass man die Baubewilligung noch im laufenden Jahr erhalten wolle. Welche Auswirkungen die erneute Verschiebung der Abstimmung auf den angestrebten Baustart im kommenden Jahr hat, wird sich noch weisen müssen.

Vorlagen von Schule und Gemeinde

Indes schiebt Lommis die eigentlich dringliche Sanierung insbesondere der Mehrzweckhalle schon seit Jahren vor sich her. Handlungsbedarf machen dennoch sowohl Gemeinderat als auch Schulbehörde geltend. Weil die Mehrzweckhalle der politischen Gemeinde gehört, das angebaute Schulhaus hingegen der Primarschulgemeinde, ist die nun ausgearbeitete Sanierung ein Gemeinschaftsprojekt mit entsprechend zusammengesetzter Baukommission. An der Urne werden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger aber über zwei Vorlagen befinden, wie sie schon an der Gemeindeversammlung vom vergangenen Dezember zwei Projektierungskredite über je 50'000 Franken bewilligt haben.

Die Lommiser Mehrzweckhalle ist an das Primarschulhaus angebaut. Bild: Olaf Kühne

Die Dringlichkeit des Vorhabens manifestierte sich unter anderem darin, dass Gemeindepräsident Fritz Locher an einer diesbezüglichen Informationsveranstaltung im vergangenen Oktober sagte:

«Wenn wir den Brandschutz nicht à jour bringen, riskieren wir, dass sich künftig nur noch 50 Personen in der Halle aufhalten dürfen.»

Und weil auch der schulische Gebäudeteil spätestens 2024 nicht mehr dem Behindertengleichstellungsgesetz entspricht, sagte Vizeschulpräsidentin Nicole Berg damals auf eine entsprechende Frage aus dem Publikum: «Wenn wir einen Zuzug eines Kindes im Rollstuhl hätten, stünden wir bereits heute vor einem Problem.»

Weil nur der Einbau eines Liftes Rollstuhlgängigkeit herstellen kann, steht die Schule vor dem teureren Teil des Sanierungsvorhabens. Die Höhe der beiden Kreditanträge ist jedoch nicht unbekannt. An der damaligen Infoveranstaltung sprach Architekt Matthias Romer, Projektleiter bei der Sirnacher Buvag AG, von einer «groben Kostenschätzung»: anderthalb Millionen Franken für die politische Gemeinde für die Sanierung der eigentlichen Halle – und mindestens zwei Millionen Franken für die Primarschulgemeinde.