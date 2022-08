Lommis Mehrzweckhalle und Schulhaus: Behörden informieren über Abstimmungsvorlagen Am 25. September stimmen die Lommiserinnen und Lommiser über den Umbau und die Sanierung von Schulhaus und Mehrzweckhalle ab. Entgegen einer früheren Ankündigung führen Schule und Gemeinde nun doch vorab eine Informationsveranstaltung durch; am 22. August.

Zwar ist sie dringend sanierungsbedürftig, der Kindermaskenball konnte heuer in der Lommiser Mehrzweckhalle dennoch wieder stattfinden. Bild: Christoph Heer

So langsam nimmt die Sache Formen an: Nachdem die Baukommission für die Sanierung und den Umbau von Schulhaus und Mehrzweckhalle in Lommis den Abstimmungstermin bezüglich des Baukredites schon zweimal verschieben musste, konnte das Gremium noch vor dem Sommer einen definitiven Termin für den Urnengang bekanntgeben: Im Rahmen des eidgenössischen Abstimmungswochenendes vom 25. September können sich die Lommiser Stimmbürgerinnen und Stimmbürger auch zu den Bauvorhaben von Schule und Gemeinde äussern.

Entgegen einer früheren Ankündigung soll die Abstimmung nun doch nicht ohne vorgängige Informationsveranstaltung über die Bühne gehen: Am Montag, 22. August, laden Gemeinderat und Schulbehörde die Stimmbevölkerung in die Mehrzweckhalle ein. Der Anlass beginnt um 20 Uhr.

Spätestens dann wird auch bekannt werden, wie viel das Vorhaben die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler kosten wird. Bis anhin waren lediglich grobe Kostenschätzungen zu vernehmen: An einer früheren Infoveranstaltung sprach Architekt Matthias Romer, Projektleiter bei der Sirnacher Buvag AG, von anderthalb Millionen Franken für die Politische Gemeinde für die Sanierung der eigentlichen Halle – und mindestens zwei Millionen Franken für die Primarschulgemeinde.

Unbestritten ist indes der dringende Handlungsbedarf in beiden Gebäuden. Weil die Mehrzweckhalle der Politischen Gemeinde gehört, das angebaute Schulhaus hingegen der Primarschulgemeinde, ist die nun anstehende Sanierung ein Gemeinschaftsprojekt mit entsprechend zusammengesetzter Baukommission. In der Mehrzweckhalle ist beispielsweise der Brandschutz längst nicht mehr à jour. Zudem lassen sich die Fenster nicht mehr öffnen. Der schulische Gebäudeteil wiederum muss, um dem Behindertengleichstellungsgesetz gerecht zu werden, unter anderem mittels des Einbaus eines Liftes behindertengerecht umgebaut werden.