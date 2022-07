Lommis Eine Lösung auf Zeit? Wegen teils massiver Tempoüberschreitungen beginnt der Lommiser Innerortsbereich nun 200 Meter früher Nach Tempomessungen und einer Petition mit 212 Unterschriften haben Kanton und Gemeinde den Tempo-50-Bereich in Lommis ausgeweitet.

Der Lommiser Ortseingang und damit Tempo 50 beginnen nun rund 200 Meter weiter östlich. Bild: Olaf Kühne

Schnurgerade und dazu noch leicht abschüssig: Der Lommiser Ortseingang, von Affeltrangen her kommend, verleitet Verkehrsteilnehmer dazu, nicht gerade mit der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit ins beschauliche Dorf im Lauchetal zu rollen.

Erschwerend kommt hinzu, dass bis anhin die «Generell 50»-Tafel erst am eigentlichen Dorfrand stand, sich aber schon auf den 200 Metern davor vereinzelte Wohn- und Landwirtschaftsgebäude an die Hauptstrasse reihen – wo bis anhin Tempo 80 galt.

Das Thema ist denn auch in der Gemeinde schon länger bekannt. Bereits vor zwei Jahren gab der Gemeinderat, auf Bitten des Kantons, ein Gutachten in Auftrag. Tempomessungen im 50er-Bereich sowie im 80er-Bereich zwischen den Hausnummern 84 und 91 der Hauptstrasse sollten aufzeigen, wie akut das Problem auf dieser Kantonsstrasse ist.

Rolf Hösli

Lommiser Gemeindeschreiber Bild: PD

«Ziemlich akut», lautete des Verdikt des Gutachtens. Laut Gemeindeschreiber Rolf Hösli lag die gemessene Höchstgeschwindigkeit bei 125 Stundenkilometern – notabene im 50er-Bereich, der zum Zeitpunkt der Messung erst am Ortseingang, auf Höhe der Socar-Tankstelle begann. «Die diversen Messungen haben auch mehrere Auto- und Motorradfahrer aufgezeichnet, die im Innerortsbereich über 100 Stundenkilometer schnell waren», berichtet Rolf Hösli weiter und merkt an: «Diese Geschwindigkeitsüberschreitungen haben wir in beiden Fahrtrichtungen festgestellt. Also nicht nur Autofahrer, die es dorfeinwärts zu lange haben ausrollen lassen, sondern auch solche, die viel zu früh aufs Gas drückten.»

Petition mit 212 Unterschriften

Im vergangenen Jahr schlug dann eine Petition ein neues Kapitel dieser leiden Geschichte auf. Unter der Federführung eines betroffenen Anwohners des bisherigen 80er-Bereichs kamen 212 Unterschriften zusammen, die Kanton und Gemeinde aufforderten, das Problem anzugehen.

Und die Angefragten sind das Problem nun effektiv angegangen. Mit einem «unkomplizierten Happy End», wie es Rolf Hösli im Gespräch mit unserer Zeitung nennt. Oder wie es die Gemeindebehörde im aktuellen Gemeindeblatt formuliert: «Dank der grossen Unterstützung der Petitionäre und aus der Bevölkerung konnte der Gemeinderat das von ihm getragene Anliegen mit dem Kanton umsetzen.»

Die Lösung: Die beiden 50er-Tafeln und das Ortsschild wurden schlicht rund 200 Meter Richtung Affeltrangen versetzt, der Innerortsbereich umfasst nun also auch die Hausnummern 86 und 88 der Hauptstrasse. Wie ein Augenschein unserer Zeitung zeigte, treten Automobilisten nun tatsächlich früher aufs Bremspedal.

Die beiden Generell-50-Schilder stehen nun, von weitem sichtbar, auf Höhe der Hauptstrasse 88. Bild: Olaf Kühne

So wurde nun also eine Lösung auf Zeit gefunden; indes für eine recht lange Zeit. Denn der Gemeinderat macht in seiner Mitteilung keinen Hehl daraus, dass ihm eigentlich eine Entschärfung des Problems mittels baulicher Massnahmen wie etwa sogenannten Pförtnern lieber gewesen wäre. Dies sei jedoch «zum jetzigen Zeitpunkt» nicht möglich, steht weiter in der gemeinderätlichen Mitteilung.

Vom Tisch ist eine solche Lösung aber nicht. Sie soll vielmehr im Hinblick auf die nächste Sanierung der Kantonsstrasse von Lommis nach Affeltrangen zumindest geprüft werden. Allerdings sind diese Bauarbeiten erst für das Jahr 2034 vorgesehen. Bis dahin müssen es zwei 50er-Tafeln richten.