Littenheid Cliena erstellt einen Ersatzbau und wählt eine Holzkonstruktion: Das ist gut für das Wohlbefinden, sind sich Architekten und Klinikleiter einig Die Clienia Littenheid präsentiert das Siegerprojekt für den Ersatzneubau des Hauses Linde der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Architekt Jan Osterhage und Architektin Peggy Liechti präsentieren mit Klinikdirektor Daniel Wild das Bauprojekt, welches das Haus Linde ersetzen soll. Bild: Manuela Oligiati

In Littenheid soll in rund vier Jahren auf dem Areal Säge für das Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (ZKJPP) ein zeitgemässer Patiententrakt mit vier Psychiatriestationen erstellt werden: Wohnraum für Kleingruppen für Kinder und Jugendliche im Alter ab sechs bis 18 Jahre. Der geplante Ersatzneubau ersetzt den heutigen 110-jährigen Patiententrakt Linde. Dieser soll später rückgebaut werden.

Achtköpfige Jury wählte das Projekt für den Ersatzbau

Klinikdirektor Daniel Wild stellte das Projekt und die Macher vor. Die Hinderer Liegenschaften AG aus Oetwil am See führte im Auftrag der Clienia Littenheid AG einen Projektwettbewerb im selektiven Verfahren für Architekturbüros durch.

Aus dem Projektwettbewerb mit sieben Architekturarbeiten wählte eine achtköpfige Jury das Siegerprojekt «Oef, Oef, Que Lac Je» der Osterhage Riesen Architekten aus Zürich und Liechti Graf Zumsteg aus Brugg. Beide Architekturbüros haben Erfahrung mit Bauten im psychiatrischen Bereich in den Kantonen Aargau und Zürich.

Dem Preisgericht gefiel bei dieser Planung der beiden Architekten Jan Osterhage und Peggy Liechti besonders die entspannte städtebauliche Setzung durch einen dreigeschossigen, in Einheiten gegliederten Baukörper. Für den Bau und die Realisation der vier bis fünf Stationen mit 51 Betten wird mit Kosten von 15 Millionen Franken gerechnet. Gemäss Daniel Wild wäre es möglich, eine sechste Station zu realisieren. Das Grundstück mit einer Fläche von rund 5600 Quadratmetern reiche dafür aus.

Visualisierung des geplanten Neubaus. Bild: PD

Architektur, Gestaltung und Materialisierung seien auf diese Altersgruppe ausgelegt, sagen die Architekten. Dies trage zum Wohlbefinden bei. Auch der Aspekt des Sozialverhaltens und Genesungsprozesses von jungen Patientinnen und Patienten soll damit positiv beeinflusst werden. Architekt Jan Osterhage sagte: «Unsere Planung berücksichtigt einen ebenerdigen Bereich, der den Kontakt zur Aussenwelt herstellt.»

Ein Haus, um sich wie daheim fühlen zu können

Architektin Peggy Liechti sagte: «Der Komplex fügt sich in die bestehende Siedlungsstruktur ein.» Sie habe sich intensiv Gedanken über das Raumkonzept gemacht, um den Wohnbedürfnissen dieser Menschen gerecht zu werden. Liechti sprach von einem «Daheim» für Kinder und Jugendliche. Es stand im Vordergrund: Was brauchen Menschen, die in diesem Gebäude wohnen? Schliesslich sei dies für sie ein Ort auf Zeit mit klar trennbaren Bereichen von Schule und Nachhausekommen.

Innenansicht des geplanten Neubaus. Bild: PD

Der Bau mit drei Geschossen wird aus Holz, das aus zertifizierter Schweizer Produktion, stammt, gefertigt. Klinikdirektor Daniel Wild sagte: «Das dritte Geschoss dient Therapieräumen und Büros.» Er zeigte sich zudem überzeugt, dass es eine Konstruktion mit langer Lebensdauer sei. Schliesslich soll eine sinnvolle Architektur massgeblich zum Gesundwerden der Patientinnen und Patienten beitragen.

Der Projektvorschlag ist nach den Grundsätzen von Minergie-P-Eco-Standard und den Vorgaben von «Nachhaltiges Bauen Schweiz» entwickelt worden. Architektin und Klinikdirektor betonten, dass das Klinik- areal in der grosszügigen Parkanlage eine Verbindung als Ganzes herstelle, aber auch Durchlässigkeit wahre. Der Baustart soll gemäss Wild voraussichtlich im Januar 2025 erfolgen, bezugsbereit sein wird der Neubau im Oktober 2026.