Kunst Kunst in Aadorf verhilft 700 Personen zu täglicher Mahlzeit Im Hänkiturm präsentiert ein Künstlerkollektiv seine Werke. Organisatorin Galya Stauffacher bedankt sich bei den Gästen. Der Erlös und Spenden gehen an Personen in der Ukraine.

Organisatorin Galya Stauffacher und Pianistin Martina Frank, umrahmt von den Sängerinnen Jelena, Valentina und Julja. Bild: Kurt Lichtensteiger

Im auffälligen Hänkiturm, unter einem historisch renovierten Walmdach, herrschte während des vergangenen Wochenendes ein reges Kommen und Gehen. Der Grund: Kunstaffine Leute besuchten eine Ausstellung von regionalen Künstlerinnen und Künstlern. Dazu gehören Pianistin Martina Frank, Künstler und Musiker Björn Bless, Handwerklehrer Fabian Zwicker mit seinen Bronzeguss-Figuren, Bildhauerin Esther Toedtli, Malerin Colette Pautois sowie Armin Meier mit Skulpturen und Radierungen.

Das teilnehmende Künstlerkollektiv, so unterschiedlich es auch ist, so vergleichbar sind ihre Ansprüche, mit Kunst etwas zu bewegen oder gar zu verändern. Die meisten haben ihr Atelier im Hänkiturm und deshalb einen nahen Bezug zum Sulzerhof. Und noch eine weitere Gemeinsamkeit verbindet das Kollektiv: nämlich die Solidarität zu den Kriegsopfern in der Ukraine. Spenden sowie der Erlös aus Verkäufen sorgen dafür, dass 700 Personen in und um Kiew eine tägliche Mahlzeit bekommen. Nach einem Apéro am Freitagabend eröffnete Frank die Spendenhilfe am Piano. Darauf überraschten drei junge Frauen aus Elgg und Aadorf das rund 50-köpfige Publikum mit ukrainischen Liedern.

Initiantin und Mandala-Malerin Galya Stauffacher bedankte sich beim Publikum für das Wohlwollen. Sie hat Wurzeln in der Ukraine, ist aber seit elf Jahren in Guntershausen wohnhaft. Stauffacher ist immer wieder als Dolmetscherin gefragt und setzt sich für ihre Landsleute ein.