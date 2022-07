Kultur Eine kleine Tournee: Sirnacher Musikantinnen und Musikanten geben vier Platzkonzerte im Hinterthurgau Bei sonnigem Wetter lud die Musikgesellschaft Sirnach zu den alljährlichen Platzkonzerten ein.

Kultur unter freiem Himmel: Die Musikgesellschaft Sirnach gibt ein Platzkonzert. Bild: PD/Corinne Herzog

Das erste diesjährige Platzkonzert der Musikgesellschaft Sirnach fand auf dem Schulhausplatz in Wallenwil statt. Den Auftakt machte die Jugendmusik Sirnach/Münchwilen mit einem gekonnten Auftritt. Im Anschluss erfreute die Musikgesellschaft Sirnach die Zuhörer mit einem vielseitigen Konzertprogramm.

Bereits eine Woche später umrahmten die Jugendmusik Sirnach/Münchwilen und die Musikgesellschaft Sirnach das Strassenfest Hofen bei der Molkerei Kaufmann. Trotz der Sommerhitze genossen zahlreiche Besucherinnen und Besucher ein feines Raclette zu den musikalischen Klängen. Auch eine Zugabe lag drin, bevor ein heftiges Gewitter über Sirnach hereinbrach.

Obwohl die Wettervorhersage unsicher war, bestritten die Musikantinnen und Musikanten das dritte Platzkonzert im Haus Wohnen im Alter Sirnach. Für die Bewohnerinnen und Bewohner war es eine willkommene Abwechslung und das Programm bereitete ihnen viel Freude.

Beim letzten Platzkonzert, das auf dem Dorfplatz in Wiezikon stattfand, sorgten die Musikgesellschaft Sirnach und der Egger Hobbychor mit ihrem bunten Repertoire für Stimmung und Gemütlichkeit. Dank der Festwirtschaft von Guido Egli genoss man noch eine Weile den herrlichen Sommerabend.

Schnupperprobe am 18. August

Die Musikgesellschaft Sirnach verabschiedet sich nun in die wohlverdiente Sommerpause. Danach beginnt die Vorbereitung für das Kirchenkonzert vom 13. November, welches in der katholischen Kirche in Sirnach stattfinden wird. Schon am Donnerstag, 18. August, findet um 20 Uhr eine Schnupperprobe in der Aula Grünau statt. «Interessierte sind herzlich willkommen», schreibt Corinne Herzog namens des Vereins.