Kultur Ein Familienprojekt: Aadorfer schreibt dank beruflicher Auszeit seinen ersten Roman Der Aadorfer Matthias Schmidt präsentierte in der Gemeindebibliothek seinen Erstlingsroman und verblüffte mit einer aussergewöhnlichen Lesung.

Matthias Schmidt mit seiner Frau Honorina, Auslöserin des Familienprojekts. Bild: Kurt Lichtensteiger

Sommerlektüre schon besorgt? Warum sich nicht von den gut 380 Seiten von Buchautor Matthias Schmidt vereinnahmen zu lassen, von einer packenden Zeitreise in die Vergangenheit? Eine Geschichte im Spannungsfeld zwischen Realität und Fiktion, wo Grenzen zuweilen verschwimmen und das Memoria-System ziemlich aus dem Gleichgewicht geraten ist? Wo es um Vertrauen in sich selbst und um das Überwinden von Ängsten und Selbstzweifeln geht und dabei die Lesenden zum Denken angeregt werden.

Diese Woche lud der passionierte Schriftsteller zu einer Autorenlesung in die Aadorfer Bibliothek ein. Dort wollten rund 40 Lesefreudige wissen, worum es sich beim Familienprojekt mit der roten Box handelt. Manche Geheimnisse wurden im Verlaufe des Abends zwar gelüftet, doch nicht alles vorweggenommen. Die Spannung sollte schliesslich erhalten bleiben.

Die Familie ist mittendrin

Eine Sinnkrise führte Matthias Schmidt dazu, den Job zu wechseln, was vor sechs Jahren einen Wendepunkt in seinem Leben einleitete. Als Hausmann hatte er danach viel Zeit für seine Zwillingskinder und damit begonnen, Episoden aus deren Leben aufzuschreiben. Als er die erlebten Geschichten seiner berufstätigen Frau vorgelesen hatte, war diese darob hell begeistert. Dies ermunterte ihn, daraus einen Roman entstehen zu lassen.

Zur Person Matthias Schmidt, 1975 geboren, wuchs in der ehemaligen DDR auf. Die in sein Leben eingetretene Wende hat ihn nachhaltig geprägt. «Alles ist möglich», machte er zu seiner Devise. Mit 30 Jahren lernte er seine heutige Frau kennen und zog vor 15 Jahren in die Schweiz. Nach sechsjähriger Tätigkeit als Niederlassungsleiter in einem st.-gallischen Unternehmen entschied er sich für ein Sabbatical. Seit 2019 ist er zu 50 Stellenprozenten als Pfarreisekretär bei der Katholischen Kirche Aadorf-Tänikon tätig und wirkt in seiner Freizeit auch als Tischtennis-Trainer beim TTC Ettenhausen. Die Zeit mit seinen heute 15-jährigen Zwillingen Leandra und Eliano, inspirierten ihn zu seinem ersten Roman «sanMemoria». (kli)

So trivial die Geschichte in «sanMemoria» anfänglich beginnt, so komplex nimmt sie im späteren Verlauf zwischen Realität und Illusion ihren Fortgang. Dass die authentischen Erlebnisse autobiografische Züge enthalten, erweckt einen besonderen Reiz. Umso glaubwürdiger, als der Autor die gegensätzlichen Charaktere seiner Familienmitglieder beliess, allerdings unter einem Pseudonym.

Matthias und Honorina Schmidt flanieren ihre Zwillinge Leandra und Eliano. Bild: Kurt Lichtensteiger

In seiner Lesung, in lockerem Austausch mit seiner Frau Honorina und untermauert mit einem abgespielten Trailer, konnte die aufmerksame Zuhörerschaft das Narrativ gut mitverfolgen, so komplex sich das Geschehen auch entwickelte.

Die 15-jährige Tochter Leandra, ebenfalls in die Lesung einbezogen, untermalte dabei die vorgelesenen Sequenzen mit sanften Klaviertönen. «Was wir erlebt haben, macht uns zu dem, was wir sind», kann unter anderem als Maxime dem Buch entnommen werden. Die «Urban Fantasy»-Geschichte enthält manch aktuelle Bezüge. Zielgruppen sind sowohl Kinder ab zwölf Jahren als auch Jugendliche und Erwachsene. Da es sich um eine Trilogie handelt, ist die Fortsetzung gesichert.