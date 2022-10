Kulinarik 1500 wähnten sich im Fleischparadies: Das war die zehnte Ausgabe der Lommiser Buuremetzgete Ein Jubiläumsausgabe: Von Freitag bis Sonntagnachmittag lud die Schützengesellschaft Lommis-Weingarten zur zehnten Buuremetzgete ins Schlossareal. Es gab alles, was das kulinarische Herz in Sachen Fleisch höher schlagen lässt.

Hochbetrieb am Grill der Buuremetzgete. Bild: Christoph Heer

Da werden Träume wahr: von schmackhaften Blutwürsten und Buurekottelets, Leberwürsten und Steaks, Kesselfleisch und Leberli. Dazu Beilagen in Form von Sauerkraut, Kartoffeln, Rösti, oder Apfelmus: Man wähnt sich an der zehnten Ausgabe der Lommiser Buuremetzgete in einem Gourmet-Tempel. Von Freitagabend bis Sonntagnachmittag kamen die vielen Besucher ins Schlossareal, oftmals auch von weit ennet der Kantonsgrenzen. Das weiss auch David Jenni als Mitorganisator und Vizepräsident der Schützengesellschaft Lommis-Weingarten.

«Unsere Buuremetzgete ist seit langem weitherum bekannt. So freut es uns natürlich immer wieder, wenn Besucher kommen, die einen langen Anreiseweg auf sich genommen haben.»

Volle Tische im Lommiser Schlossareal. Bild: Christoph Heer

Immens wichtig ist bei einem solchen Grossandrang schon die Parkplatzeinweisung, doch auch das hat äusserst gut funktioniert. Die hiesige Schützengesellschaft amtet einmal mehr als Organisator, dazu gehören aber auch viele helfende Hände. «Das Lead über das Ganze hält aber einmal mehr Andi Ehrbar», sagt David Jenni in einer der wenigen kurzen Pausen. Weiter erklärt Jenni, dass diese Buuremetzgete eine ungemein wichtige Einnahmequelle für den Schützenverein darstelle.

Am Sonntag geht das Essen langsam aus

En Guete: Volle Teller wurden serviert. Bild: Christoph Heer

Wie an anderen Orten, wo eine Metzgete stattfindet, gilt auch hier die Devise: «Es hät, solangs hät». David Jenni weiss, dass gegen den Sonntagnachmittag hin schon das eine oder andere Menu nicht mehr zu haben sein wird. Doch bis dahin werden mindestens 1500 Personen ihren Bauch gefüllt haben, so wie es auch ein Paar aus Affeltrangen getan hat. «Das Steak war schlicht und einfach der Wahnsinn. Ich habe selten so ein gutes Stück gegessen, und auch die ganze Organisation lässt keine Wünsche offen», sagt die zufriedene Besucherin.