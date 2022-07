Kantonsschule Gastredner Stefan Küng gratuliert den Maturae und Maturi der Kanti Wil Am Mittwoch erhielten die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen der Kantonsschule Wil ihre Maturazeugnisse.

Rektorin Doris Dietler Schuppli (Mitte) überreichte die Maturazeugnisse. Bild: PD

Vor wenigen Jahren war Stefan Küng selbst Schüler an der Kantonsschule Wil. Nun ermutigte der Radfahrprofi als Gastredner an der Maturafeier die aktuellen Abschlussklassen dazu, ebenfalls ihren eigenen Weg zu gehen – auch wenn dieser aussergewöhnlich sei. Stefan Küng wünschte den Maturae und Maturi der Kanti Wil in seiner Videobotschaft alles Gute für die Zukunft. Die jungen Erwachsenen erhielten am Mittwochabend im Stadtsaal von Rektorin Doris Dietler Schuppli ihr Maturazeugnis überreicht.

Die Klassenbesten des aktuellen Jahrgangs mit Philipp Egger, Präsident Kantiverein (links). Bild: PD

Als Klassenbeste schlossen Julia Zingerle, Moris Eberle, Melina Metzger, Larissa Burri, Daniel Bamert, Gian Halter und Shirin Schwab ab. Sie erhielten eine Auszeichnung, die vom Präsidenten des Kantivereins, Philipp Egger, überreicht wurde.

Die Gewinner und die Gewinnerin des Wettbewerbs für Nachhaltigkeit sind Daniel Bamert und Gian Halter sowie Shirin Schwab. Marc Züllig, Präsident der Arbeitgebervereinigung Region Wil, prämierte die beiden Maturanden, die den ersten Platz holten, und die Maturandin, die es auf den zweiten Platz schaffte. (red)