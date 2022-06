Jubiläum Ein würdiger Abschied und eine herzliche Aufnahme an der 100. Generalversammlung des Gewerbevereins Aadorf Die 100. Generalversammlung des Gewerbevereins Aadorf (GVA) fand im Festzelt beim Sportplatz statt. Nach 20 Jahren trat Präsident Paul Lüthi zurück. Die Nachfolge tritt Patrick Bitzer an.

Die beiden Neugewählten Peter Ronner und Patrick Bitzer mit Paul Lüthi. Bild: Kurt Lichtensteiger

«Ich bin mächtig stolz auf die Vereinsentwicklung in den vergangenen 20 Jahren, sagte «noch»-Präsident Paul Lüthi zu den 57 Stimmberechtigten nach einem stimmungsvollen Apéro im Freien. Seine Begrüssung galt auch dem Gemeindepräsidenten Matthias Küng und einigen Behördenmitgliedern. Dann schritt der Scheidende zu seinem letzten Jahresbericht, einem ersten emotionalen Höhepunkt des Abends. «Leider verliefen die beiden letzten Jahre wegen Covid nicht wie gewünscht, mussten doch neben einigen durchgeführten Aktivitäten viele geplante und organisierte verschoben oder gar abgesagt werden», bedauerte er.

Trotz aller Widerwärtigkeiten stieg die Zahl der Mitglieder von 142 auf die Rekordhöhe von 163. Mithin ein Hinweis, dass der jubilierende Verein nicht nur eine feste Grösse, sondern in der Gemeinde auch von grosser Bedeutung ist. Dass Paul Lüthi diese Entwicklung mit viel Hingabe massgebend beeinflusst hat, steht ausser Zweifel. Die Anwesenden standen auf und honorierten dessen hervorragende Leistung mit einem langanhaltenden Beifall.

Finanzchef Markus Mazenauer musste bei der Jahresrechnung 21 einen Verlust von gut 30’000 Franken verbuchen. Im Budget 2022 werden lediglich 1560 Franken veranschlagt. Dies bei einem Eigenkapital von 51’000 Franken. Die zehn Jahre gültigen Aadorfer Vreneli wurden ausgebucht und nicht eingelöste Gutscheine in der Höhe von 1000 Franken sind verfallen. Der Mitgliederbeitrag von 200 Franken bleibt wie bisher auf gleichbleibender Höhe.

Ein Szenenwechsel

Auch wenn im Vorfeld um die ausserordentliche Wahl des neu zu wählenden Präsidenten kein Geheimnis gemacht worden war – seine Nomination war längst bekannt – galt dem Traktandum «Wahlen» grosse Aufmerksamkeit. Die Wahl von Patrick Bitzer, vom Vize zum neuen Präsidenten, war sozusagen nur Formsache. Dieser liess mit einem vierminütigen Trailer das globale Geschehen der letzten zwei Jahrzehnte Revue passieren. Damit wollte er aufzeigen, dass auf lokaler Ebene auch Paul Lüthi die 20 vergangenen Jahre geprägt hatte.

Als Unermüdlicher hinterlässt auch der Ettenhauser eine Chronik: «Ich habe das Amt gern gemacht, mir ist es nicht verleidet. Wer etwas im Leben verpasst, den holt die Geschichte bekanntlich ein. Die Jungen sind die Zukunft des Vereins», betonte der 59-Jährige. Sogleich abzutauchen habe er nicht im Sinne. Er werde weiterhin seine Unterstützung anbieten, gar bis ins Jahr 2025. Wohl mochte er dabei die «Aadorfer Mäss» im Auge haben, die 2020 abgesagt worden war und nun im Jahr 2024 stattfinden soll.

Dann stellte sich Patrick Bitzer vor, zuvor mit den Attributen «familienfreundlich, sportlich, gut vernetzt und als Hansdampf in allen Gassen» bezeichnet. Dem 36-jährigen Vater von vier Kindern fehlt es zweifellos nicht an Visionen, Dynamik und Führungserfahrung, sofern er mit seinen Kräften haushälterisch umzugehen versteht. «Ich verspreche, das Amt nicht 20 Jahre lang auszuüben», meinte er schalkhaft. Unterstützt von Vorstandseite wird er von Peter Ronner, Leiter Amt Kultur, Freizeit und Sport. Der Neugewählte wird das Ressort Veranstaltungen abdecken, was durchaus Sinn macht. Dass sich der Abend unter Gleichgesinnten noch etwas dahinzog, mag wohl keine Überraschung sein.