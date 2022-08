Jahresversammlung Wechsel im Vorstand: Die Hinterthurgauer EVP hat einen neuen Kassier Auch die EVP Bezirk Münchwilen konnte wieder eine physische Jahresversammlung durchführen. Dabei wurden der alte Kassier verabschiedet und der neue ehrenvoll gewählt.

Der scheidende Kaser Urs Schär mit Bezirkspräsident Mathias Dietz und seinem Nachfolger Peter Krüsi. Bild: PD

An der jüngst durchgeführten Jahresversammlung der EVP Bezirk Münchwilen durfte Parteipräsident und Kantonsrat Mathias Dietz auf einen Mitgliederzuwachs im Berichtsjahr zurückblicken. «Dieser ist zwar nicht gross, doch auch nicht selbstverständlich, denn viele auch politisch interessierte Personen wollen parteilos und unabhängig bleiben», schreibt die Bezirkspartei in ihrer am Donnerstag verschickten Medienmitteilung.

Die EVP als christliche Partei in der Mitte sehe sich weiterhin als Brückenbauerin und bringe sich immer wieder in Diskussionen und vor Abstimmungen ein. Mathias Dietz erwähnte in seinem Jahresbericht vor allem die beiden erfolgreichen Abstimmungen zur Pflegeinitiative und der Initiative zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung. Die Abstimmungen zur Ehe für alle und zur Patientenverfügung hätten auch innerhalb der EVP zu unterschiedlichen Haltungen geführt.

Kassier verabschiedet und begrüsst

Der scheidende Kassier Urs Schär aus Aadorf war schon an seinem früheren Wohnort in Winterthur Kassier der EVP. Nach mehreren Jahren im Vorstand der EVP im Bezirk Münchwilen wurde er mit lobenden Worten des Präsidenten, mit grossem Applaus und einem Geschenk verabschiedet. Für den Vorstand war es eine Freude, bereits nach kurzer Zeit mit Peter Krüsi aus Braunau einen Nachfolger gefunden zu haben. Einstimmig wurde Peter Krüsi als neuer Kassier gewählt. Neben dem Kassier gaben auch die beiden langjährigen Rechnungsrevisoren Ernst Ammann aus Wängi und Ernst Hürlimann aus Ettenhausen ihren Rücktritt. Auch sie wurden mit viel lobenden Worten und mit einem Geschenk verdankt.

Simon Frey wird nach Afrika auswandern. Bild: PD

Den Vorstand verlassen wird auch Simon Frey aus Aadorf. «Er sorgte vor allem bei den Wahlen für den Gemeinderat in Aadorf, das Bezirksgericht und den Kantonsrat für Aufsehen und erzielte jeweils sehr gute Resultate», schreibt die Partei weiter. Simon Frey werde zusammen mit seiner Frau den Lebensmittelpunkt nach Afrika verlegen, deshalb ziehe er sich schrittweise aus seinen Ämtern im Hinterthurgau zurück.

Kein «walk and talk» mehr in diesem Jahr

Obwohl der letzte «walk and talk» im Mai in Aadorf von den Beteiligten sehr positiv erlebt wurde, hat sich der Vorstand entschieden, den nächsten Anlass in dieser Form erst im 2023 wieder anzubieten. Mathias Dietz informierte weiter, dass der Wechsel im Parteipräsidium der EVP Thurgau im Mai bei einer würdigen Feier im Hudelmoos stattgefunden hat. Dann fordert Dietz die Parteimitglieder auf, sich ein umfassendes Bild zum geplanten Grossprojekt Wil West zu machen. Mit dem Arealrundgang am 18. August biete sich dafür eine gute Gelegenheit.

Mathias Dietz schloss die Versammlung mit einem Dank an seinen Vorgänger Thomas Kauth, der weithin als Delegierter an den kantonalen Vorstandssitzungen und Versammlungen teilnimmt und er dankte auch den verbleibenden Vorstandsmitgliedern Elsbeth Gamper, Connie Krüsi, Fritz Rupp und Harry Leutert. (red)