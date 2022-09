Aadorf Höchster Wert seit zehn Jahren: Trockenheit und Starkregen lassen Radioaktivität in Aadorf ansteigen Im August verzeichnete eine Messstation in Aadorf eine erhöhte Radioaktivität. Dabei handelt es sich um ein natürliches Phänomen.

Die kurzzeitig erhöhte Radioaktivität in Aadorf war für die menschliche Gesundheit unbedenklich.

Auf den ersten Blick lässt die Meldung aufhorchen: Eine Messstation in Tänikon bei Aadorf zeichnete im August gleich an drei Tagen eine erhöhte Radioaktivität auf. Wie es dazu kam und was dahinter steckt, berichtet der «Landbote» in seiner Onlineausgabe.

Laut dem Bericht trat das Phänomen erstmals am 19. August auf. Anstelle der in der Region üblichen rund 100 Nanosievert pro Stunde wurden 159 gemessen. Am 26. August waren es sogar 208 Nanosievert, am 31. August stieg der Wert erneut an, auf 160 Nanosievert.

Laut Sandra Walker, Kommunikationschefin beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs), ist der Wert vom 26. August «der höchste gemessene Wert der letzten zehn Jahre».

Indes hält der Bericht auch fest, dass solche Werte keine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen.

Laut dem Babs ist die erhöhte Radioaktivität eine Folge der lang anhaltenden Trockenheit in Kombination mit Starkregen. Aus uranhaltigen Gesteinsschichten löst sich bei dessen Zerfall im Untergrund unter anderem das gasförmige, radioaktive Radon. Ausgetrocknete Böden lassen dieses aufsteigen, Starkregen führt dann zu einer Konzentration in Bodennähe. Aufgrund einer kurzen Halbwertszeit normalisieren sich dann die Messwerte jeweils innert Stunden wieder.

Am 26. August war der Wert am höchsten, weil an diesem Tag mit 20 Litern pro Quadratmetern innert zehn Minuten auch eine aussergewöhnliche Regenmenge niederging.