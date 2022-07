Kultur Hoch hinaus mit einer Komödie: Auf knapp 700 Metern über Meer war am Samstag vor dem alten Schulhaus Au ein Open-Air-Kino Rund 30 Besucherinnen und Besucher machten es sich vor dem alten Schulhaus in der Au, das heute ein Genossenschaftsrestaurant ist, beim lustigen US-Film «Plötzlich Familie» bequem. Es gab bei lauen Sommernachtstemperaturen auch Popcorn

Über die Leinwand am alten Schulhaus Au flimmert der amüsante Film «Plötzlich Familie». Bild: Christoph Heer

Open-Air-Kino vor dem alten Schulhaus Au, das hiess: pures Kinofeeling im Freien, grasende Ziegen nebenan, Flugzeuge über dem Kopf und viel Popcorn. Von letzterem hatten sich die drei Geschwister Andrina (5), Fabian (8) und Patrick (6) schon lange vor dem Filmstart eingedeckt. «Jetzt geht es dann los, wir freuen uns, obwohl wir nur etwa eine halbe Stunde mitschauen können, danach müssen wir ins Bett», sagten die drei. Sie wohnen in der Au und haben vorgängig sogar geholfen, Popcorn zu brutzeln. Weiter waren es rund 30 Besucher, die es sich auf Stühlen oder in der Wiese bequem gemacht hatten – einige in einen Schlafsack eingewickelt, andere mit einer Wolldecke zugedeckt. Und dann gab es noch solche, die gar kein wärmendes Begleitmaterial von Nöten hatten, die Temperatur liess das auch zu.

Kinder aus der Au: Andrina, Fabian und Patrick freuen sich auf den Film. Bild: Christoph Heer

Plötzlich dunkel, dann wird’s lustig

Stimmiges Ambiente beim alten Schulhaus in der Au. Bild: Christoph Heer

Ellie und Pete sind ein glücklich verheiratetes Ehepaar. Gemeinsam betreiben sie eine Firma, die sanierungsbedürftige Häuser kauft, renoviert und anschliessend weiterverkauft. Familiengründung war bislang kaum ein Thema, bis sich Ellie eines Abends die Website einer Adoptionsagentur ansieht, die nach Pflegeeltern sucht. Die beiden nehmen Kontakt mit der Agentur auf und absolvieren einen entsprechenden Vorbereitungskurs. In der Folge lernen sie ein Geschwistertrio, bestehend aus der 15-jährigen rebellischen Lizzy und deren jüngeren Geschwister Juan und Lita, kennen. Ellie und Pete nehmen die drei bei sich auf. Plötzlich stehen die beiden frischgebackenen Eltern vor Herausforderungen, die ihren bisherigen Alltag komplett durcheinanderbringen, zumal die drei zunächst überhaupt kein Interesse daran zeigen, sich von ihren Pflegeeltern etwas sagen zu lassen. So weit, so gut. Für Spass sorgte die Komödie mit Mark Wahlberg von Beginn an. Die Organisatoren warteten noch etwas zu, bis es genug dunkel war, doch dann hiess es «Film ab», und es wurde mucksmäuschenstill – bis die ersten Lacher nicht mehr verborgen werden konnten.

Mitorganisatorin Renate Bissegger (links) begrüsst die Anwesenden. Bild: Christoph Heer

Mitorganisatorin Renate Bissegger erklärte bei ihrer Begrüssung, dass auch dieses Open-Air-Kino zwei Jahre ausgesetzt habe. «Aber nicht wegen Corona, sondern wetterbedingt», meinte sie augenzwinkernd. Es war letztlich ein kleiner, feiner Anlass, der ganz bestimmt noch etwas mehr Besucher verdient gehabt hätte.