Jubiläum Herausgeputzte Veteranen präsentieren sich am Jubiläumstreffen der Ostschweizer Freunde alter Landmaschinen Die Sektion Ostschweiz der Freunde alter Landmaschinen feiert in Tänikon ihr 30-jähriges Bestehen.

Der Aadorfer Falso-Präsident August Sidler zeigt seinen Same Centauro von 1969. Bild: Maya Heizmann

Im Alter von 30 Jahren stehen Vereine und Menschen mitten im Leben. Anders ist es für Traktoren, sie gehören ab diesem Alter zu den Oldtimern.

Hürlimann, Bührer, Köpfli, John Deere, Bucher, Deutz, Bulldog, Fendt: diese wohlklingenden Marken der Traktorenhersteller sind den meisten Landwirten geläufig. Eine Rasselbande von über hundert landwirtschaftlichen Vehikeln präsentierte sich am Samstag in Reih und Glied auf dem Areal der Swiss Future Farm in Tänikon.

Christian Maag aus Hauptwil ist mit seinem Lanz Bulldog von 1938 nach Tänikon gekommen. Bild: Maya Heizmann

Die Traktoren sind fein herausgeputzt, geölt, auf Hochglanz poliert und teilweise mit Blumen oder Fähnli verziert. Jeder Besitzer ist stolz auf sein Gefährt und gibt Interessierten gerne Auskunft über Herkunft, Jahrgang, Motorenleistung und vieles mehr.

Der 1963er Porsche Diesel des Waldkirchers Gebhard Wenzinger weiss zu gefallen. Bild: Maya Heizmann

Wie August Sidler aus Aadorf, Präsident der Freunde alter Landmaschien. Er präsentiert seinen Same Traktor Centauro DT, Baujahr 1969, mit einem Gewicht von 2310 Kilogramm. Dieser war der erste Traktor der Forschungsanstalt FAT Tänikon, am 1.April 1969 in Betrieb genommen und mit Allradantrieb gut für immerhin 28 Stundenkilometer.