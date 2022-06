Grümpelturnier Fussball- und Plauschspiele bei Gluthitze: Am Wochenende ging des Grümpi des SC Aadorf über die Bühne Nach einem Unterbruch von zwei Jahren herrschte über das Wochenende beim «SCA-Grümpi» sportlicher Hochbetrieb. Da hatten auch Spass und Fairplay ihren Platz.

Der Ball rollt im Schülerturnier. Bild: Kurt Lichtensteiger

Eines kann man den Turnierorganisatoren des SC Aadorf nicht vorwerfen: Sie würden sich der veränderten Gegebenheiten nicht anpassen. Grümpelturniere haben bekanntlich nicht ihren besten Ruf. Zu gross soll dabei die Unfallgefahr sein, verankert in alten Bildern. Dass es sich diesbezüglich um einen Mythos handelt, bestätigt ein Sprecher der «Suva». Gemäss deren Auswertung soll die Verletzungsgefahr von Hobbyfussballern nicht grösser als bei Vereinsfussballern sein.

Mitten drin auch der Gemeindepräsident mit seinen Angestellten. Bild: Kurt Lichtensteiger

Gleichwohl haben sich die Verantwortlichen des SCA dazu entschlossen, dem Wettkampfgedanken die Spitze zu nehmen. Freundschaftlicher und zurückhaltender soll es auf den Spielfeldern zu- und hergehen. Diesen Eindruck bestätigte sich an den drei Tagen auf dem Aadorfer Sportplatz Unterwiesen.

Abwechslung grossgeschrieben

Den Anfang am Freitagabend machten die 18 Teams an der «Fun Sports Night». An neun Posten, so beim Pneuwechsel, Torwandschiessen, Zwillingslauf, Schubkarren-Rennen, Eierlauf, Fussball-Bowling, Hufeisen-Werfen und Korbballwurf wurde die Vielseitigkeit der Sechserteams auf die Probe gestellt. Eine anschliessend ausgelassene Party-Night mit DJ und regem Barbesuch bis spät in die Abendstunden hatten sich die Akteure wohlverdient.

Am Samstagnachmittag gaben sich wiederum Frauen und Männer ein Stelldichein. 13 «Sie & Er»-Teams begegneten sich bei einem Plauschturnier, wobei die Männer ihr Ego auf vorbildliche Weise zurücknahmen. Geblieben sind indessen kuriose Namensgebungen wie etwa «Al pa kemos», «Kei Ahning», «FC Duschlampe» oder «Seniorenresidenz Silberrugge».

Keiner zu klein für einen Versuch auf dem Rasenski. Bild: Kurt Lichtensteiger

Ab Sonntagvormittag war der Abschluss den Mädchen und Knaben beim 38. Schülerturnier vorbehalten. 21 Teams lieferten sich über die Mittagszeit packende Auseinandersetzungen, verfolgt von zahlreichem Anhang, der am Spielfeldrand stimmlich mächtig einheizte. Dass dann für die jungen Akteure nach 15 Uhr die nahe Badi ultimatives Ziel war, ist mehr als verständlich.

Der Hitze getrotzt

Und wie schützten sich die rund 400 Beteiligten gegen die Gluthitze? Auch dafür wurde vorgesorgt: 30 Sonnenschirme sorgten für Schatten sowie mobile Duschen und Rasensprinkler für wohltuende Abkühlung. Das Sanitätspersonal musste lediglich einige kleinere Bobos behandeln.

Nach den drei Tagen zogen die Verantwortlichen des SCA, der auf die Unterstützung von rund 200 Vereinsmitgliedern zählen konnte, ein positives Fazit: «Am sonntäglichen Turnier war die Anzahl teilnehmender Teams sicher enttäuschend. Wohl haben die gleichzeitig in der Umgebung stattgefundene Turniere auf die Anmeldezahl gedrückt. Auch wenn nicht mehr so giftig wie einst gespielt wird, scheint das Interesse für Grümpis tendenziell nachzulassen, abgesehen von einzelnen Ausnahmen», bilanzierte SCA-Sportchef Patrick Bitzer.

Die Mosers bieten eine Familienidylle am Rande des Geschehens. Bild: Kurt Lichtensteiger

Der personelle Aufwand im Verhältnis zum Ertrag hält sich demnach in Grenzen. Finanziell ist ein Club jedoch auf die Einnahmen angewiesen. Doch ist das nur ein Aspekt. Einbezogen werden muss auch der immaterielle Wert, kann sich doch der Verein gegen aussen im besten Licht präsentieren. Zudem fördern derartige Grossanlässe das vereinsinterne Zusammenwachsen. Dieses Ziel hat der SCA dank seinen Anstrengungen zweifellos erreicht.