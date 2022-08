Glosse Der Bus fährt von Braunau in die falsche Richtung Südsicht auf die Verkehrsverbindungen von Braunau nach Münchwilen – und was Bettwiesen damit zu tun hat.

Das Bezirksgericht Münchwilen ist dank Schiene und Strasse verkehrstechnisch gut erschlossen, das dürfte den Braunauer Gemeinderat freuen. Bild: Olaf Kühne

20 Minuten können verdammt lang sein. Wer schon einmal das «20 Minuten» lesen musste, weiss, wie lang. Just so lange warten am Morgen Bettwieser Pendler in Wil auf ihren Anschluss Richtung St.Gallen. Was sie dort wollen, wissen wir auch nicht.

Olaf Kühne Bild: Peter Pfistner

Der Bettwieser Gemeinderat ist dennoch in Frauenfeld vorstellig geworden. Dort bedauert man die Warterei zwar, sieht aber seine Hände ziemlich gebunden. Einen Bahnhof haben sie bereits in Bettwiesen, dazu noch einen Bus kriegen sie nun aber nicht. Zu teuer, heisst es.

In Braunau haben sie einen Bus. Der fährt aber nach Wil, nicht nach Münchwilen. Für den Braunauer Gemeinderat ist dieses Verkehrsmittel deshalb keine Option, wenn er demnächst am Bezirksgericht Münchwilen antraben muss.

«Ungetreue Amtsführung» lautet die Anklage übrigens. Tönt aber schlimmer, als es ist. Der Braunauer Gemeinderat hat lediglich den Abbruch der alten Käserei bewilligt. Und der Bruchbude dürfte kaum jemand nachtrauern.

Klar, derselbe Gemeinderat hat die Hütte einst in den kommunalen Schutzplan aufgenommen. Aber wir wollen hier nicht auf Details rumreiten.