Glosse Alte, weisse Männer sind eine gebeutelte Spezies – ausser in Sirnach Südsicht auf eine umtriebige Männerriege in Sirnach und das wieder beschauliche Wängi.

Düster ist manchmal nicht nur der Himmel über Sirnach, sondern auch die Stimmung in seiner Lokalpolitik. Bild: Olaf Kühne

Alte, weisse Männer sind in der jüngeren Vergangenheit ziemlich unter die Räder gekommen. Fast an allem sollen sie schuld sein: Rassismus, Sexismus, Klimawandel – und den Ukraine-Krieg hängen wir ihnen auch gleich noch an.

Olaf Kühne Bild: Peter Pfistner

Weil wir uns an dieser Stelle aber nicht um die grosse Welt-, sondern um die kleine Lokalpolitik kümmern, brechen wir gerne eine Lanze für diese gebeutelte Spezies.

Denn oftmals zeichnen sich alte, weisse Männer durchaus mit positiven Eigenschaften aus: Sie sind erfahren, gelassen – und profilieren müssen sie sich höchstens noch mit schnellen E-Bikes oder noch schnelleren Autos.

In Sirnach sind Turner der Männerriege derzeit daran, die ziemlich verkachelte Situation rund um eine neue Sporthalle wieder zu entkacheln. An die Wand gefahren haben die Chose auch nicht mehr ganz junge Männer, jetzt haben sich endlich die Alten zu Wort gemeldet.

In Wängi hingegen sind junge, weisse Frauen und Männer am Ruder. Aber Wängi ist nicht Sirnach. Wenn sich die Wängemer nicht gerade um die Spitex zoffen, ist die Gemeinde sehr beschaulich unterwegs.

Die nur gerade 55 Prozent Ja-Stimmen für zwei neue Schulhäuser waren im vergangenen Jahr deshalb mehr so eine Art Betriebsunfall. Oder der sprichwörtliche statistische Ausreisser. Dass die Schulgemeinde diese Woche ohne jegliche Einsprachen mit dem Bau starten konnte, ist deshalb wieder sehr wängitypisch. Vielleicht sind Alter und Hautfarbe halt doch nicht so entscheidend.