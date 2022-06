Geschwindigkeit Tempo-30-Zonen in Fischingen – Gemeinde veröffentlicht Verkehrsanordnung Tempo 30 in Quartieren geht weiter. So veröffentlichte die Gemeinde Fischingen kürzlich die Verkehrsanordnung sowie liegen die Situationspläne auf.

Für die Tempo-30-Zonen werden allenfalls «Berliner Kissen» geplant. Symbolbild: Urs Byland

Die geplanten Tempo 30-Zonen in der Gemeinde Fischingen sind schon länger ein Thema und sorgen für Diskussionen. So wurden an der Gemeindeversammlung vom vergangenen November der Antrag und ein Kredit, der über 115’000 Franken für die Umsetzung von Tempo 30 vorsieht, trotz zahlreicher Gegenstimmen angenommen. Jetzt veröffentlichte die Gemeinde vor kurzem die Verkehrsanordnung der von der Änderung betroffenen fünf Quartiere. Weiter können die Situationspläne in der Gemeinde eingesehen werden.

Die Auflagefrist dauert noch bis am 18. Juni. Bis dann können allfällige Beschwerden beim Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau erhoben werden. Dabei muss ein entsprechender Antrag, eine Begründung sowie die Beweismittel aufgeführt sein. Gemäss der Gemeinde verlaufe vorerst alles ruhig, es gelte abzuwarten.

«Berliner Kissen» und viel Lärm

Doch die geplante Tempo-30-Zone in den fünf Quartieren sorgt für Unstimmigkeiten. So seien sichere Strassen wünschenswert. An der vergangenen Gemeindeversammlung zeigte sich, dass einzelne Bewohnerinnen und Bewohner sich wünschen, dass jedes Quartier als separater Antrag behandelt würde. Andere wiederum zweifelten die geplanten Verkehrsberuhigungen und den erhöhten Sicherheitsfaktor durch Tempo 30 generell an.

Denn Verkehrsberuhigungen müssen gemäss Gesetz in 30er-Zonen errichtet werden, damit die Motorfahrzeuge abbremsen müssen. Verkehrsplaner Markus Schoch (Büro Widmer AG, Frauenfeld) und Gemeinderat Elmar Stillhart erläutern an einer Infoveranstaltung vom vergangenen Sommer die ersten Pläne zur Umsetzung des Konzepts. Dies können seitliche Fahrbahnverengungen oder sogenannte «Berliner Kissen» sein. Dabei würde der Bau eines «Berliner Kissens» zwischen 5000 Franken und 6000 Franken kosten. Weiter erklärten Betroffene, die an geplanten Errichtungen von «Berliner Kissen» wohnen, dass die Lärmemission in Zukunft höher sein wird. Eine Bewohnerin führt aus:

«Stellt euch die Traktorfahrer vor, wenn die mit leeren Anhängerzügen über diese Kissen brettern, dann wackelt mein Haus.»