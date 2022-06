Gesamterneuerungswahlen Münchwiler Gemeinderat: Die beiden Dienstältesten treten nicht mehr an Am 27. November stehen für den Münchwiler Gemeinderat die Gesamterneuerungswahlen für die kommende Legislatur an. Jos-Reto Bernet und Enrico Kämpf verzichten auf ihre Wiederwahl.

Enrico Kämpf,

Gemeinderat und Vizegemeindepräsident (Die Mitte). Bild: PD

Auf den Tag genau 20 Jahre. Auf diese stattliche Zeit im Münchwiler Gemeinderat werden Enrico Kämpf und Jos-Reto Bernet zurückblicken können, wenn sie Ende Mai 2023, zum Ende der laufenden Legislatur, aus der Gemeindeexekutive ausscheiden werden.

Jos-Reto Bernet,

Gemeinderat (FDP). Bild: PD

Mit ihrem Dienstantritt am 1. Juni 2003 sind die beiden mit Abstand die Dienstältesten im Gremium. Nun geben Kämpf (Die Mitte) und Bernet (FDP) in den aktuellen Gemeindenachrichten bekannt, dass sie zu den Gesamterneuerungswahlen vom 27. November nicht mehr antreten werden.

Damit bleibt der Münchwiler Gemeinderat weiter im Wandel. Steht doch bereits am 3. Juli eine Ersatzwahl in die Behörde auf dem Programm. Für den Sitz der per Ende Februar, nach sieben Jahren im Amt, zurückgetretenen, parteilosen Susanne Falk tritt einzig SVP-Kandidat Roland Ziswiler an.

Münchwilen wählt am 27. November seinen Gemeinderat neu. Bild: Olaf Kühne

Erst seit 1. März im Amt ist zudem der parteilose Markus Zingg. Er war im Februar der einzige Kandidat in der Ersatzwahl, in welcher es galt, die Nachfolge des zuvor zurückgetretenen Manfred Filliger (GLP) zu bestimmen. Filiger war knapp elf Jahre im Amt.

Markus Zingg, der voraussichtlich am 3. Juli gewählte Roland Ziswiler (SVP) sowie die Gemeinderäte Pascal Leutenegger (parteilos, seit 2015) und Cyrill Zahnd (SVP. seit 2020) werden somit zu den Gesamterneuerungswahlen antreten – wie auch Gemeindepräsidentin Nadja Stricker (FDP), die zwar seit 2015 im Gemeinderat sitzt, sich hingegen ihrer ersten Wiederwahl als Präsidentin stellen muss.

Kontinuität im Wahlbüro, Wechsel in GRPK

Mit einem eigentlichen Exodus sieht sich die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) der Politischen Gemeinde Münchwilen konfrontiert. Von ihren fünf Mitgliedern tritt einzig Reto Gantenbein wieder an, Désirée Strässle (Präsidentin), Patrick Nägele, Mike Thoma und Thomas Weibel hingegen verzichten auf eine weitere Amtszeit. Einhellige Kontinuität hingegen im Wahlbüro: Seine neun Mitglieder stellen sich unisono erneut zur Verfügung.

Die Einreichefrist für Kandidaturen für all diese Gremien endet in Münchwilen am 3. Oktober. «Es darf auch eine Frau sein», schreibt der abtretende Gemeinderat Jos-Reto Bernet hierzu in den Gemeindenachrichten. Denn von den zwanzig Amtskollegen, mit denen er während seiner zwanzig Jahre im Gemeinderat zusammengearbeitet habe, seien nur gerade drei Frauen gewesen.