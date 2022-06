Gemeindeversammlung Rekordüberschuss in Bettwieser Gemeindekasse: Stimmbürger winken Rechnungsabschluss durch An der Bettwieser Gemeindeversammlung vom Dienstagabend sorgen zwei Stimmbürger für die Verdoppelung der Versammlungsdauer – wobei ihre Anträge abgeschmettert und für nicht erheblich erklärt werden.

Gemeindepräsident Patrick Marcolin bringt die Anträge seines Gemeinderates problemlos durch. Bild: Christoph Heer

Noch nie in der Geschichte der Politischen Gemeinde Bettwiesen fiel der Überschuss eines Jahresabschlusses derart hoch aus wie im vergangenen Jahr. «Mit einem Plus von knapp 400’000 Franken verzeichnen wir einen rekordhohen Überschuss», sagte am Dienstagabend denn auch Gemeindepräsident Patrick Marcolin. «Dieses erfreuliche Ergebnis ist hauptsächlich auf unerwartet höhere Steuererträge von juristischen Personen und leicht höheren Mehrerträgen aus Einkommens- und Vermögenssteuern von natürlichen Personen zurückzuführen sowie auf Grundstückgewinnsteuererträge, die weit über dem Budget liegen.»

147’911 Franken werden dabei in das Eigenkapital überführt, während 225’000 Franken in die «Vorfinanzierung Aneterbach» übertragen werden. Zudem erhält die Spezialfinanzierung «Landwirtschaftliche Strukturverbesserung» auch noch deren 25’000 Franken. Das genehmigt an diesem Abend der 39-köpfige Souverän. Insgesamt wohnen in der Gemeinde Bettwiesen aktuell 1248 Personen, davon sind 783 stimmberechtigt.

Bettwieser Stimmbürger genehmigen den Rechnungsabschluss einstimmig. Bild: Christoph Heer

«Gibt es eigentlich keine Redezeitbegrenzung?»

Nach 30 Minuten sind die traktandierten Geschäfte abgehandelt, dies ohne Voten und Gegenstimmen. Dass die Anwesenden jedoch noch einmal 30 Minuten ausharren müssen – es wartete schliesslich der abschliessende Apéro –, dafür sorgten zwei Stimmberechtigte.

Während der eine sich über die Zusammenarbeit mit der Gemeindebehörde negativ äusserte, ist ein anderer der Meinung, dass das Mitteilungsgebaren seitens Gemeinderat unzureichend ist. So rollt er eine Geschichte betreffend Bahnhofplatzgestaltung derart detailliert aus, dass sich ein weiterer Stimmbürger die Frage erlaubt, ob es denn eigentlich keine Redezeitbegrenzung gäbe.

Als besagter Votant gar ein zweites Mal an das Mikrofon schritt, schütteln auch andere den Kopf. Nun, so funktioniert die direkte Demokratie, und das ist auch gut so. Negativ für den Votanten: Beide seiner Anträge werden grossmehrheitlich abgelehnt. Das heisst, seine thematisierten Anliegen betreffend «Bahnhofplatz» und «Verkehrsbelastung von Bettwiesen» im Fall einer Realisierung des Entwicklungsschwerpunktes Wil West werden für nicht erheblich erklärt.