Gastronomie Siedfleisch, Käseschnitte, Heuhuufe: Der Sirnacher «Engel» ist wieder offen Jetzt ist die Zeit, sich in den vielfältigen Gartenbeizen niederzulassen, Feierabende zu geniessen und sich kulinarisch verwöhnen zu lassen. Seit vergangener Woche ist das auch wieder im Sirnacher Restaurant Engel möglich. Neu wird man hierbei von Geschäftsführerin Notburga Hasler, Küchenchef Michael Kuhlmey und ihrem Team bedient. Das Hauptaugenmerk legen die beiden Gastronomen auf einheimische Qualitätsprodukte.

Notburga Hasler (Geschäftsleiterin) und Michael Kuhlmey (Küchenchef) sorgen für frischen Wind im Restaurant Engel. Bild: Christoph Heer

Ein lauer Sommerabend, Lust, sich auswärts verwöhnen zu lassen, die Zeit mit guten Freunden zu geniessen und von sympathischen Wirtsleuten in Empfang genommen zu werden. Hierfür darf man sich ab sofort auch wieder ins Restaurant Engel begeben.

Jüngst hat Notburga Hasler, als Geschäftsleiterin, die Zügel in die Hand genommen, und seit Anfang August sind die Türen – und die Gartenwirtschaft – wieder geöffnet. Herzlichkeit wird grossgeschrieben, ganz egal, ob man draussen Platz nimmt, sich in der Bürgerstube niederlässt oder den grossen Saal reserviert hat. Kurze Wartezeiten, Freundlichkeit, stets ein Lachen im Gesicht und kulinarische Höhenflüge aus der Küche haben sich die neuen Betreiber auf die Fahne geschrieben. Und das dürfte viele freuen. Denn die traditionelle Wirtschaft gehört zu Sirnach wie der Aussichtsturm auf der Hochwacht.

Jahrzehntelange Erfahrung

Notburga Hasler ist kein unbeschriebenes Blatt in der Hinterthurgauer Gastroszene, ganz im Gegenteil. «Meine Karriere als Gastgeberin begann 1983 auf dem Schloss Sonnenberg bei Stettfurt. Dort wirkte ich ab dem Jahr 2002 als Leiterin Restaurant, dies bis zum Verkauf des Schlosses im Jahr 2008. Nach verschiedenen Stationen und Ausbildungen übernahm ich 2010 die Teamleitung Restauration im Seminarhotel Kloster Fischingen, wo ich bis Ende Mai 2022 tätig war», erzählt die Vollblutwirtin.

Das Restaurant Engel hat wieder geöffnet. Bild: Christoph Heer

Sie sei eine Gastgeberin mit Herzblut, fügt sie weiter an, und setze alles daran, den Besuch im Gasthaus Engel als Erlebnis anzubieten. «Das Wohlsein der Gäste steht dabei ganz klar an oberster Stelle», sagt die Fachfrau. In Michael Kuhlmey hat sie zudem einen Küchenchef mit im «Engel-Boot», der weiss, was die Kundschaft wünscht. «Als Koch begann ich im Jahr 1977 in Wuppertal, erste Erfahrungen zu sammeln. Die Leidenschaft für den Umgang mit Lebensmitteln führte mich in die Schweiz, wo ich nicht nur mein kulinarisches Herz verlor», sagt er. Als Küchenchef in verschiedenen renommierten Betrieben verfüge er über eine breite Erfahrung. Beständigkeit und ein wertschätzender Umgang mit Menschen und Ressourcen seien ihm wichtig. «Den Geschmack und die Qualität von Thurgauer Produkten auf den Teller zu bringen, ist meine Herzensangelegenheit. Unsere Gäste dürfen sich auf traditionelle und neue Gerichte freuen.»

Siedfleisch, Käseschnitte, Heuhuufe

Ein Blick in die Menukarte verrät, es hat für jeden Geschmack und für grosse oder kleine Hunger etwas mit dabei. Aktuell findet man auf der Sommerkarte Siedfleischsalat, eine Käseschnitte Tannzapfenland. Oder doch lieber ein «Heuhuufe»? Also Pommes frites an Käsesauce mit knusprigem Speck. Vegetarier, Veganer, Bierliebhaber, Weintrinker und alle anderen Geniesser werden hier auf ihre Kosten kommen.