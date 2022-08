Es ist Zeit für Dirndl und Lederhosen: Am Samstag eröffnet das «Dartloch» in St.Margarethen die Hinterthurgauer Oktoberfestsaison

Im «Dartloch» in St. Margarethen geht am kommenden Samstag das Oktoberfest über die Bühne. Zwei Wochen später steigt dann in Dussnang das Oktoberfest Tannzapfenland.