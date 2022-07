Freizeit Über Hindernisse, rauf und runter: Das sagen Biker und Helfer des Parcours von «Biken in der Kiesgrube» in Tobel Seit Samstag ist der 870 Meter lange Bike-Parcours in der Vetter-Kiesgrube in Tobel eröffnet. Schon am ersten Tag wagten sich einige kleine und grosse Biker in den Trail, waghalsige Manöver miteingeschlossen. Der Parcours ist noch bis 6. August offen.

Der Regen als grosser Segen. Die nasse Nacht auf Samstag spielte den Machern von «Biken in der Kiesgrube» kurzfristig in die Hände. So erklärt Josef Schönenberger, dass es jetzt enorm weniger staubig ist, «eigentlich ist es so ideal, um Spass zu haben und mit dem Bike seine ersten Runden zu drehen», sagte er an der Eröffnung am Samstag.

Einer der ersten, der den Rundkurs unter die Räder nahm, war Nils Brägger. Der geübte Biker liess kein Hindernis aus, überwand jede Steigung und flog beinahe die Abfahrten hinunter. Der 16-jährige Tägerscher sagt:

«Ich war schon letztes Jahr oft hier in der Kiesgrube, dieses Jahr bin auch als Helfer im Amt. Einen solchen Bikeparcours in unserer Kiesgrube, das ist einfach toll.»

Als Informatik-Lernender sei Biken genau das passende Hobby zum Ausgleich seines Bürojobs. «Die Palettentreppe, die Wegbeschilderungen und die Flaggenbänder haben wir am Freitag und Samstag noch montiert, jetzt ist alles bereit», meint er.

Nils Brägger bringt man beinahe nicht mehr von seinem Bike herunter, die Helferinnen und Helfer im Festzelt freut's. Bild: Christoph Heer

Ein Parcours für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis

Das Beste: Der Parcours ist für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis befahrbar – ein Spass für jeden, der gerne auf dem Bike sitzt. Brägger selbst liebt die Sprünge am meisten. «Das stimmt. Oder nur auf dem Hinterrad mal den Anstieg hinauf brettern, das macht extrem viel Spass», sagte er.

Selbstverständlich gilt in der Vetter-Kiesgrube in Tobel bis am 6. August Helmpflicht. Und auch sonst haben die Organisatoren alles Mögliche unternommen, damit eine grösstmögliche Sicherheit garantiert werden kann. So wird auch stets eine Betreuungsperson vor Ort sein, wenn das «Biken in der Kiesgrube» bis am Abend um acht Uhr geöffnet sein wird – dies allerdings nur bei trockenem Wetter.

Helferinnen und Helfer sorgen für Sicherheit

Der ganze Aufbau hat indes hervorragend funktioniert. Josef Schönenberger will seinen Dank an alle Helferinnen und Helfer richten. «Aber auch die Zuständigen der Firma Vetter, denen die Kiesgrube gehört, haben uns wunderbar unterstützt. So macht es uns stolz, ein zweites Jahr das ‹Biken in der Kiesgrube› zu veranstalten.» Weiter erklärt Schönenberger, dass vereinzelte Passagen noch etwas entschärft werden mussten, «doch pünktlich auf die Eröffnung war der Parcours bereit». Schönenberger hofft auch, dass sich Gruppen, Vereine oder gar Firmenteams anmelden oder spontan vorbeikommen, «denn miteinander macht das Ganze hier noch mehr Spass», sagt er augenzwinkernd.

Im Flachen sind Hindernisse zu überwinden. Bild: Christoph Heer

Ebenfalls ohne Ängste kurvte am Samstag Kurt Meier aus Affeltrangen über den Parcours. Ob aufwärts oder abwärts, ob geradeaus oder über die Wellen, auch zuschauen imponiert. «Von den ersten Bikern haben wir ausnahmslos positive Feedbacks erhalten», sagte Schönenberger und ergänzte: «Das zeigt uns, dass wir das Richtige machen. Ein Ferienspass, der es wahrlich in sich hat.»