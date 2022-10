Finanzen Hohe Verschuldung: Die Gemeinde Aadorf erhöht den Steuerfuss Bereits 2013 kündigte die Gemeinde Aadorf eine Erhöhung des Steuerfusses an. Im nächsten Jahr soll dieser Schritt umgesetzt werden und der Steuerfuss erhöht sich von 55 auf 61 Prozent.

Die Gemeinde Aadorf erhöht den Steuerfuss. Bild: Nana Do Carmo

Dass der Steuerfuss in der Gemeinde Aadorf angepasst werden würde, kommunizierte die Gemeinde bereits vor neun Jahren. Die Gründe für die Erhöhung sind laut der Gemeinde unter anderem, um die Verschuldung einzudämmen und die zusätzlichen Betriebskosten zu decken.

Die Steuerfusserhöhung wurde bis anhin aber nicht umgesetzt. Dies, weil die Zinsbelastung damals deutlich tiefer ausgefallen sei als ursprünglich angenommen. Weiter sei zudem das Eigenkapital der Gemeinde stets gewachsen und mit den regelmässigen Gewinnen aus den Jahresrechnungen konnte die Gemeinde zusätzliche Abschreibungen tätigen.

Doch gemäss dem Mitteilungsblatt der Gemeinde, sieht der Gemeinderat nun jedoch den Zeitpunkt gekommen, den Steuerfuss anzupassen. Denn die Zunahme der Verschuldung hätte trotz entsprechender Massnahmen nicht gestoppt werden können. So liege der Bruttoverschuldungsanteil Ende 2021 bei 199,5 Prozent. Ein Wert von über 200 Prozent werde als kritisch angesehen. In Zusammenarbeit mit den Ortsparteien hat der Gemeinderat deshalb einen Zielwert von 150 Prozent festgesetzt, welcher mit dem Bruttoverschuldungsanteil erreicht werden soll. Dieser Wert gelte als vertretbar. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten in den nächsten Jahren jedoch rund 10 Millionen Franken Fremdkapital amortisiert werden. Dies ist nur mit einer spürbaren Steuerfusserhöhung umsetzbar. Daher schlägt der Gemeinderat ab kommendem Jahr einen Steuerfuss von 61 Prozent vor.

In der Zukunft möchte die Gemeinde Investitionen so planen, dass gleichzeitig auch ein Schuldenabbau möglich sein wird. Bis im Jahr 2025 könne aber mit keinem Schuldenabbau gerechnet werden. Denn in den nächsten Jahren fallen grössere Investitionen an. So wird unter anderem der Bahnhof in Aadorf neu gestaltet und auch der Neubau des Feuerwehrdepots steht auf dem Plan. Jedoch, ab 2026 sei dann der geplante Schuldenabbau – mit Hilfe des neuen Steuerfusses realistisch.

Die Abstimmungen über das Budget und den Steuerfuss 2023 finden an der Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 7. Dezember, statt.