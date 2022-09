Feuerwehr Personalmangel und steigende Anforderungen: Feuerwehren von Münchwilen und Sirnach planen Zusammenschluss Ab 2026 werden Münchwilen und Sirnach eine gemeinsame Feuerwehr betreiben. Wie diese genau organisiert sein wird und ob sich noch weitere Gemeinden beteiligen, ist noch offen.

Zusammenarbeit der Nachbargemeinden: Die Gemeindepräsidenten Kurt Baumann und Nadja Stricker mit ihren Feuerwehr-Vizekommandanten Simon Steinmann und Roman Friedli vor dem Depot der Stützpunktfeuerwehr Münchwilen. Bild: Olaf Kühne

«Feuerwehr Regio Sirnach», sagt Kurt Baumann, grinst verschmitzt und fügt sogleich an: «Das war ein freudscher Versprecher.» «Darüber reden wir noch», kontert Nadja Stricker und lacht.

Die Münchwiler Gemeindepräsidentin und der Sirnacher Gemeindepräsident haben zusammen mit ihren jeweiligen Feuerwehr-Vizekommandanten Roman Friedli (Münchwilen) und Simon Steinmann (Sirnach) ins Münchwiler Feuerwehrdepot eingeladen. Thema ihrer gemeinsamen Pressekonferenz: «Zukünftige Organisation Feuerwehren Münchwilen und Sirnach».

Es sind die bekannten Probleme, welche die beiden Feuerwehrmänner ins Feld führen: stets schwierige Rekrutierung, mangelnde Verfügbarkeit der Feuerwehrleute, insbesondere werktags tagsüber, weil viele auswärts arbeiten, steigende Anforderungen an Ausbildungen und Material.

Nur drei Interessierte am Infotag

«In Sirnach haben wir jüngst einen Infotag durchgeführt», sagt Simon Steinmann. «Nur gerade drei Interessierte sind gekommen.» Und obwohl die Einsätze insbesondere für Brände und Verkehrsunfälle tendenziell weniger würden, fährt der Vizekommandant fort, steige der Zeitaufwand vor allem für die Kommandanten stetig. So habe beispielsweise der Sirnacher Kommandant im vergangenen Jahr rund 700 Stunden Dienst geleistet, sein Münchwiler Pendant 550 Stunden. Dies notabene in einem Milizamt, neben einem 100-Prozent-Job, führt Roman Friedli aus.

Der Sirnacher Vize hat deshalb vor einem Jahr das Gespräch mit dem Münchwiler Feuerwehrkommando gesucht – und ist dort auf offene Ohren gestossen. Man war sich in der Sache schnell einig, die beiden Feuerwehren sind an ihre Gemeinderäte gelangt und stiessen auch auf der politischen Ebene auf Wohlwollen mit ihrem Ansinnen. Das «Projekt Regionale Feuerwehr» – mit welchem künftigen Namen auch immer – war geboren.

Bereits Ende 2021 haben die Gemeinderäte von Sirnach und Münchwilen eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. 500 Arbeitsstunden seinen so in ein Strategiepapier geflossen, welches die Behörden beider Gemeinden im Sommer überzeugt hat, das Projekt weiterzuverfolgen, berichtet Sirnachs Gemeindepräsident Kurt Baumann. «Beide Gemeinderäte haben einstimmig je 30'000 Franken bewilligt, um nun unter externer Projektleitung weiterzuarbeiten», konkretisiert Münchwilens Gemeindepräsidentin Nadja Stricker.

Wollen weitere Gemeinden ins Boot holen

Ob als Zweckverband, als Verein oder in einer anderen Form sei derzeit noch offen. Auch wolle man sich nicht auf einen Zusammenschluss nur der beiden Feuerwehren von Sirnach und Münchwilen fokussieren. «Im ersten Quartal 2023 werden wir die umliegenden Gemeinden einladen und ihnen unser Vorhaben vorstellen», sagt Nadja Stricker. Weil man wisse, dass die meisten Feuerwehren mit den gleichen Problemen zu kämpfen hätten, könne man sich gut vorstellen, dass andere Gemeinden ein Mitwirken in einer neuen regionalen Feuerwehr zumindest sicher prüfen würden.

Feuerwehrdepots bleiben in Gemeinden

Im Hinterthurgau hat Bettwiesen diesen Schritt bereits vollzogen. 2018 hat sich die Gemeinde der Stützpunktfeuerwehr Münchwilen angeschlossen, indes ihr Feuerwehrdepot im Dorf behalten.

Etwas, das auch in Münchwilen und Sirnach der Fall sein wird. Indes nicht aus lokalpatriotischer Befindlichkeit, wie Roman Friedli erklärt: «Der Verband der Gebäudeversicherer schreibt vor, dass jeder Brandort innert zehn Minuten erreichbar sein muss. Die könnten wir beispielsweise für Littenheid von Münchwilen aus nicht gewährleisten, umgekehrt nicht für Bettwiesen von Sirnach aus.»

Diese zehn Minuten seien auch der Grund, weshalb man auch künftig den Bestand an Tanklöschfahrzeugen nicht reduzieren könne, erklärt Kurt Baumann. «Hingegen sehen wir Synergiepotenzial bei anderen Fahrzeugen, bei der Materialbeschaffung und nicht zuletzt beim Kommando.» So ergebe bei einer grösseren regionalen Feuerwehr die Anstellung eines professionellen Geschäftsführers Sinn.

Start am 1. Januar 2026

So ist denn auch der Zeitplan des Projektes schon sehr konkret. Wie erwähnt, will man kommendes Jahr weitere Gemeinden ins Boot holen. Anfang 2024 sollen dann die politischen Entscheide gefällt werden, Ende 2024 will man einen Geschäftsführer einstellen, der dann während des Jahres 2025 die neue Organisation aufbaut – sodass diese am 1. Januar 2026 an den Start gehen kann.

Bis dann dürften sich Münchwilen, Sirnach und allfällige weitere Gemeinden wohl auch auf einen Namen der neuen Feuerwehrorganisation geeinigt haben.