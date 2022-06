Fest «Es ist herrlich zu sehen, wie alle friedlich miteinander feiern»: Premiere des Vorsommerfestes in Eschlikon ist gelungen In Eschlikon hat das erste Vorsommerfest stattgefunden. Gemeindepräsident Bernhard Braun ist zufrieden mit der Premiere. Es gab thailändische Nudeln, viel Geselligkeit und eine Hüpfburg.

Gemeinderätin Isabelle Denzler schöpft thailändisches Essen. Bild: Christoph Heer

Zum ersten Eschliker Vorsommerfest scheint die Sonne in voller Pracht auf das Areal des Gemeindehauses. Eine grosse Menschenmasse strömte schon am Morgen zur Wiesenstrass. Dabei sind es nicht nur Eschliker Bürgerinnen und Bürger- Für die Hitze das Richtige hat die hiesige Feuerwehr aufgestellt: Die Wasserfontäne mutierte zum beliebten Treffpunkt, nicht nur für die Kinder. Für Gemeindepräsident Bernhard Braun eine absolut gelungene Premiere des Vorsommerfests:

«Viele Besucher, viel freundschaftliches Miteinander und eine äusserst abwechslungsreiche Vereins-Markt-Strasse, das ist eben genau unser Eschlikon.»

Kampfkunst Shozindo, eine politische Partei, Mükon, das Eschliker Bier, der Fussballclub, Vitalgym, die Guggenmusik Tannzapfäschüttler und viele mehr sorgen für Unterhaltung. Da darf die Verpflegung nicht fehlen. So holt man sich, portioniert von den Gemeinderäten und den Mitarbeitern der Verwaltung, einen Teller thailändisches Nudelgericht mit Poulet. Denn an den Ständen vorbeischlendern verursacht, auch in der Hitze, grossen Hunger.

Die Gäste freuen sich über die Wasserfontäne. Bild: Christoph Heer

Cüpli, Kasperli und Hüpfburg

Einen saftigen Burger von der Langfingerchuchi Eschlikon, Apéro und Cüpli beim Gemeinnützigen Frauenverein Eschlikon-Wallenwil oder eine Jubiläumswurst samt Riethöflerbier beim Stand des Theatervereins Wallenwil – die Besucherwünschen sollen von A bis Z erfüllt werden. Die vielen Kinder freuen sich auf den Auftritt von Kasperli, organisiert vom Elternverein Wallenwil–Eschlikon.

Auch Gemeinderat Peter Meier findet nur positive Worte zur guten Laune auf dem Platz. «Es ist herrlich zu sehen, wie Eschlikoner, Wallenwiler, Hurner und alle anderen friedlich miteinander feiern», sagt er am Eingangsbereich stehend. Für alle Einheimischen wird ausserdem ein Wertbon verteilt, welcher an Ort und Stelle eingelöst werden kann. «Eine super Sache», findet eine Einheimische und macht sich auf den Weg in die Festwirtschaft. Erst vor einer Woche haben die Schützen Eschlikon ihr renoviertes und umgebautes Schützenhaus anlässlich eines Tags der offenen Tür der Öffentlichkeit präsentiert. Klar, dass auch sie auch am Vorsommerfest Werbung in eigener Sache und für den Schiesssport machen.

Für viel Spass sorgte die Evangelische Kirchgemeinde Münchwilen-Eschlikon. Mit Angeboten, wie unter anderem einer Hüpfburg, einem Bibelquiz, Basteln und Mosaik gestalten, wird ihr Stand von Beginn des Fests an belagert. «Von uns – für uns», lautet das Motto des ersten Vorsommerfestes. Und genau das wurde am Sonntag gelebt.