Eschlikon Eschliker Vorsommerfest – der Bevölkerung etwas zurückgeben Die Gemeinde Eschlikon möchte das gesellschaftliche Leben fördern und der Bevölkerung etwas zurückgeben. Dazu hat sie das erste Eschliker Vorsommerfest ins Leben gerufen.

Das Vorsommerfest findet vor dem Gemeindehaus statt. Bild: Roman Scherrer

Das gesellschaftliche Leben aktiv fördern. Das ist das Ziel, welches sich der Eschliker Gemeinderat gesetzt hat. Dabei möchte man der Bevölkerung etwas zurückgeben. Sina Ledermann, Leiterin Einwohnerdienste und Stellvertretende Gemeindeschreiberin, sagt, dass aufgrund der Pandemie, viele geplante Anlässe nicht stattfinden konnten. So beispielsweise der für die Gemeinde traditionelle Neujahrsapéro. Um das nachzuholen, wird am Sonntag, 19. Juni, zum ersten Mal das Eschliker Vorsommerfest durchgeführt. Das Strassenfest wird auf der Wiesenstrasse vor dem Gemeindehaus stattfinden und richtet sich dabei vor allem an die Eschliker Bevölkerung.

Sina Ledermann, Leiterin Einwohnerdienste und Stellvertretende Gemeindeschreiberin Bild: PD

Mit der konkreten Planung des Festes starteten die Verantwortlichen im Februar. Dabei, so erklärt Ledermann, ging es darum, die Vereine möglichst miteinbeziehen zu können. Zum jetzigen Zeitpunkt sind gemäss Ledermann über 20 Vereine mit dabei. «Viele hatten tolle Ideen, die wir in die Planung miteinfliessen lassen konnten.» Von Seiten der Gemeinde sei die Vorfreude auf das Fest spürbar und auch von der Bevölkerung konnte Ledermann bereits positive Resonanz entgegennehmen. Jetzt hoffen die Verantwortlichen nur noch auf gutes Wetter. «Wir haben verschiedene Optionen geprüft», sagt Ledermann und fährt fort:

«Aber wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es keine Schlechtwetter-Variante gibt, und das ein Verschiebedatum nicht möglich ist.»

Ob es eine Fortsetzung des Vorsommerfestes geben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.