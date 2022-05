Eschlikon Auf der Suche nach dem Warum: Ehemalige Eschliker Schulpräsidentin organisiert Workshop in Namibia Als Schulpräsidentin von Eschlikon ist Susanna Koller Brunner vor fünf Jahren zurückgetreten. Seither hat sie wieder mehr Zeit für ihre Coaching-Firma.

Susanna Koller Brunner an ihrem Arbeitsplatz im Eschliker Co-Working. Bild: Olaf Kühne

Als Coach ist Susanna Koller Brunner seit 22 Jahren tätig. Sie war es auch während ihrer Zeit als Eschliker Schulpräsidentin. «Nach meinem Rücktritt vom Behördenamt 2017 hatte ich natürlich mehr Zeit», blickt sie im Gespräch mit unserer Zeitung zurück. «Zeit, einfach mal nachzudenken und neue Formate zu entwickeln.»

Susanna Koller Brunner, Coach und ehemalige Eschliker Schulpräsidentin. Bild: Olaf Kühne

Ein solches Format wäre eigentlich vor über zwei Jahren entwickelt gewesen. Doch Corona machte der Sache vorerst einen Strich durch die Rechnung. «Aber letztes Jahr haben wir uns gesagt: Jetzt machen wir es.» Susanna Koller Brunner hatte die Idee, ihren bewährten «Purpose of Life Workshop», der sich mit Sinnfindung in Beruf und Privatleben auseinandersetzt, in der Gruppe während eines knapp dreiwöchigen Aufenthaltes in Namibia anzubieten – nicht für Einheimische, sondern für ihre Schweizer Klientel.

«Wer mit Menschen arbeitet, aber das Warum nicht kennt, der ist am falschen Ort», sagt Koller Brunner bestimmt. Sei kein Sinn mehr erkennbar, agierten die Menschen in der Arbeitswelt nur noch geldgetrieben – mit allen heute bekannten und zunehmenden Problemen wie beispielsweise Burn-outs.

«In Coachings und Begleitungen wie auch im Workshop lautet heutzutage deshalb die Frage nicht mehr: Was kann ich noch machen? Sondern: Was mache ich nicht?», erläutert Susanna Koller Brunner ihren Ansatz. So sei die Idee entstanden, ihre eigentlich bewährten Coachings und Workshops nicht mehr nur im Schweizer Alltag anzubieten, sondern auch in Namibia, fernab des hektischen Alltags.

In fremder und entspannter Umgebung: Susanna Koller Brunner (rechts) mit ihrer Gruppe in Namibia. Bild: PD

Namibia sei ihr Herzthema, schwärmt Koller Brunner. Ihre Gotte war einst als Missionarin dorthin ausgewandert. Selber war sie indes erst Jahre später im südwestlichen Afrika. Gleich, als sie aus dem Flugzeug stieg, sei es um sie geschehen gewesen. «Ich fühlte mich in dieser Leere aufgehoben.» Mit Leere meint sie ein Land, das 20-mal grösser ist als die Schweiz, in dem aber bloss 2,5 Millionen Menschen leben.

«Das bietet dir eine Umgebung, die dich mit dir selber konfrontiert», sagt sie. «Also genau das, was ich für meine Workshops gesucht hatte.» So hätten sich denn, kaum habe sie im vergangenen September den Flyer für ihr neues Angebot verschickt gehabt, acht Männer und Frauen für die Teilnahme angemeldet.

Auch Ausflüge in die Natur stehen auf dem Programm. Bild: PD

Im April war es so weit: Die Gruppe machte sich auf den Weg in ein Land, in welchem das monatliche Durchschnittseinkommen bei rund 100 Franken liegt. Während 158 Tagen legten die Teilnehmenden 1800 Kilometer zurück, lernten Land und Leute, vor allem aber sich selber kennen. «Dabei durften wir auch viele magische, ungeplante Momente erleben.» So habe das Land zuvor zwei ungewöhnliche Regenperioden erlebt, was Flora und Fauna habe aufblühen lassen. Auch sei man eines Abends spontan auf einer Farm bekocht worden, just an dem Tag, an dem eine Teilnehmerin Geburtstag hatte. «So etwas kannst du nicht planen», sagt Susanna Koller Brunner. «Aber es war eine unheimliche Bereicherung für unsere Gruppe.»

«My purpose» heisst der Workshop. Auf Deutsch etwa «Mein Zweck», oder «Meine Bestimmung». Oder eben das Warum, welches Susanna Koller Brunner ins Zentrum ihrer Coachings stellt. Auf ihrer Suche danach lässt sie ihre Klientel nach drei Wochen Namibia nicht alleine. «Wir bleiben noch zwei bis drei Monate in Kontakt, damit das eigene ‹Mission-Statement› im Alltag verankert bleibt.»

Eine Workshop-Teilnehmerin geniesst die unendliche Weite Namibias. Bild: PD

Bereits habe sie weitere Länder «auf dem Radar». Kambodscha wird das nächste sein. Spitzenkoch Andreas Caminada ist dort in ein gastronomisches Projekt involviert, welches junge Koch- und Servicemitarbeitende fördert. «Es ist mir wichtig, dass dort, wo wir hingehen, bereits nachhaltige Projekte am Laufen sind.»

Auf die Frage, ob man denn auch einfach den Jakobsweg ablaufen könne, um ebenfalls zu sich selber zu finden, antwortet sie: «Das ist natürlich auch gut. In einer Gruppe hat man aber den Vorteil von Strukturen und einer professionellen Begleitung.» Doch egal, was man mache, am wichtigsten sei: «Man muss es freiwillig machen, von sich aus, nicht erst nach einem Schicksalsschlag.» Angesichts der Zufriedenheit, die Susanna Koller Brunner ausstrahlt, glaubt man ihr gerne.